美聯布少明：新香港人撐港樓 近半買逾半億豪宅

美聯住宅部行政總裁布少明稱，今年首季樓市「丁財兩旺」，新盤銷售量達3874伙，按年升逾六成，料首季二手成交量達1.7萬宗，按季升近四成，創出逾8年新高。他又指，今年首季樓價已升約1.8%，為連跌兩個季度後再次出現升幅，料次季樓價可升約3%，全年樓價料錄逾10%升幅，有機會創歷史新高。

布少明又表示，除不少投資者套股換樓外，「新香港人」亦趕於通關前偷步入市，令豪宅跑贏大市。美聯以買家姓名的英文拼音鑑別是否內地買家計算，佔一手及二手比率連升3季，分別佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由去年次季低位約8.7%，升至今年首季約11%；二手住宅註冊量比率，由去年次季低位約5.1%，升至今年首季約6.6%。

首季二手料達1.7萬宗 8年新高

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，「新香港人」在一手市場方面，以逾5,000萬至1億元購入單位的佔比最高，達48.3%，其次為逾1億元，佔比亦達33.3%；二手市場方面，以逾1億元佔比最高，錄33.3%。布少明亦認為，由於「新香港人」持永久居民身分證，不用再付額外稅務，就如七折買樓，預期未來通關後，將會有更多內地投資者大量湧港。

中原陳永傑料CCL年底破200點

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，中原城市領先指數CCL年底有望突破200點，全年樓價料升15%。同時，截至今年2月，首季私宅實用面積平均呎租33.4元，較去年第4季及同期分別跌0.9%及1.8%，惟陳永傑指出，租金有望於第二至三季止跌回升。至於傳統大型藍籌屋苑方面，今年首季嘉湖山莊呎價升幅最突出，累升13.4%。沙田第一城、太古城及美孚新邨的樓價走勢相對落後，分別升2.9%、0.8%及0.4%。