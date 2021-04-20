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淺水灣道3號突上樓書 擬推4房招標

【明報專訊】正部署開售沙田半山瓏珀山、屯門御海灣II兩個全新盤的新地（0016），同系樓齡已約23年的港島南區老牌豪宅、淺水灣道3號，部分單位作長線收租，惟昨日突擊上載樓書至一手銷售網；代理消息指，新地擬稍後以招標形式，推售個別連裝修的低層標準4房單位，以測試市場水溫。

97年入伙 共涉42伙

淺水灣道3號屬新地於90年代發展的分層豪宅，約於1997年入伙，總共提供42個單位。據樓書顯示，項目提供的標準戶，實用面積介乎1659至1813方呎，主打4房戶型；另外，25樓提供兩個複式大戶，實用面積3316及3574方呎、另連1298及1330方呎天台，而車位數目則有68個。代理估計，新地有機會先推出連裝修的3樓實用面積1771方呎A室，稍後招標。

會德豐擬本季推兩盤涉1133伙

另一方面，今年迄今為新盤「賣樓王」的會德豐地產，部署本季內推出兩個新盤，共涉1133伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下啟德沐泰街10號第1、2期（共1051伙），目前仍待批發預售樓花同意書，而樓書和示範單位正在籌備中，同系藍田KOKO HILLS第2期早前則已獲批預售（82伙）。黃光耀續指，集團今年迄今已累售840伙（連合作發展項目）、套現約146億元。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈補充，集團旗下已屆現樓的啟德OASIS KAI TAK，低座C座地下及1樓B室示範單位，稍後擬以連家具及裝修形式發售；而屋苑低座B座地下至1樓A室，最新透過招標以4677.04萬元售出，實用面積1448方呎連331方呎花園、折合實呎3.23萬元。

相關字詞﹕KOKO HILLS第2期 沐泰街10號第1、2期 會德豐地產 淺水灣道3號

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