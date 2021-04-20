御海灣II兩日兩加推 均呎破1.9萬 3日收逾千票超額逾5倍

明報記者 林可為、李舒盈

市場預計日內上載銷售安排的御海灣II，收票穩定增長，市場消息指過去3日累收約1050票，以已開價172伙計，超額逾5倍。以御海灣II單位總數406伙計，現時已有42%單位已開價。 至於最新加推的3號價單42伙，實用299至448方呎、屬1房和2房戶，以最高22%直減折扣計，折實價611.46萬元起（1座22樓P室、實用299方呎1房戶）、至最貴833.42萬元（1座23樓E室、實用448方呎2房戶），整批折實均呎19,165元，相對1號、2號價單折實均呎1.84萬和1.87萬元，分別高約4%和2%，相信主要反映樓層和景觀等不同因素。

累推172伙 近八成折實低於800萬

可留意的是，3號價單內的1座30樓P室、Q室，同屬望內園景實用299方呎1房戶，折實呎價均為20,940元（單位折實價626.1萬元），為御海灣II暫時最貴呎價單位。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣II撇除樓層因素，3號價單屬原價加推。

綜合御海灣II全部3張價單共172伙，當中130伙、即約76%單位的折實售價是低於800萬元，由於御海灣II已獲批入伙紙，意味買家最高可承做九成按揭（連按保）。值得一提的是，實用約255方呎、佔項目單位總數約6%開放式戶，暫時仍未開價。

新地同系已屆現樓的筲箕灣形薈，透過招標售出1A座頂層35樓B室，實用1266方呎連平台及天台，成交價5414萬元（連車位）、實呎42,765元，成交價為項目次高。形薈2座另一連天台特色戶，去年以5460萬元售出，創項目最高價紀錄。

晉環最快日內開價

另一方面，路勁牽頭的港島南岸1期晉環，昨首度開放示範單位予傳媒參觀；路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指出，晉環最快本周內開價，首推最少160伙，盡量涵蓋不同戶型，預計下月初發售，惟由於4房戶只佔全盤800伙的7%，料4房單位全數以招標發售。此外，晉環本周亦將對外開放，位於黃竹坑香葉道2號的售樓處及示範單位。