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2021年4月20日星期二
徐家健 象牙塔看財技
投資策略
美團配股加發債籌780億 料趁高吸金備不時之需 騰訊斥31億增持
醫思醫療配股 引入鄭志剛私募基金
重磅科技股挫 北水湧入撈底
攜程掛牌每手賺610元 迎戰黃金周
奧園高層追討螞蟻IPO資金 認代大股東投資
恒指公司推物管指數 碧桂園服務佔17%最重
Tesla中國3月銷售倍升 大行唱好車股 長汽吉利揚5％ 車股近全線升
2025年純電動車 寶馬冀佔內地銷量25%
擬售台灣《蘋果日報》 壹傳媒：與買家簽備忘
李運強理文化工股權贈兩子母 市值3.47億 料屬「分身家」舉動
一田eShop明開鑼 售逾1500款貨品
中央定新能源發電目標 風電太陽能股做好
佐丹奴首季銷售額急升23.6%
中國鐵塔首季多賺17％
辦公室改非固定座位 匯控倫敦擬慳40%樓面
英啟動國安調查 輝達購ARM現變數 科技股偏軟 納指早段跌1%
可樂3月銷量返疫前水平
捲反洗錢調查 丹斯克銀行換CEO
花旗擬18月內中國設新投行業務
張兆聰：盈利急飈 中外運炒經濟復蘇
劉宇亮：內地五一或現報復式出行 留意相關旅遊股
薛偉傑：自研指令集橫空出世 內地處理器零的突破
技術取勝：恒騰網絡隨時現突破
何民傑：醫學科技產業前景亮麗
徐家健：加密幣短線走勢可預測？
劉思明：新能源概念升溫 信義光能進取博反彈
周顯：借時大哥 借後了哥
湯文亮：購買力也分單數和眾數
御海灣II兩日兩加推 均呎破1.9萬 3日收逾千票超額逾5倍
淺水灣道3號突上樓書 擬推4房招標
美聯布少明：新香港人撐港樓 近半買逾半億豪宅
昇悅居2房3年來首現千萬成交
市建局橡樹街項目邀39家發展商入標
教協5942萬購新蒲崗萬廸廣場舖
徐家健：加密幣短線走勢可預測？
【明報專訊】研究發現，炒加密貨幣的回報可由「動量」（momentum）和「投資者關注」（investor attention）兩大因素預測。
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