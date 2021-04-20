劉宇亮：內地五一或現報復式出行 留意相關旅遊股

成交方面，亦是除了農曆年假外，最少成交的兩個星期，上星期成交低見平均1418億元，比起2月24日的歷史最高成交紀錄的3530億元少了超過2000億元。波幅細加上成交淡靜，股份有點陰跌的感覺，份外考驗投資者的耐性。指數在星期一曾經突破29,300點，創4月高位，收市企穩29,000點及10天、20天平均之上，又未可言太淡。

廣深鐵路深圳高速料需求大增

選股主題上，今年內地「五一」假期的放假時間為5月1日至5日，共5天。上年五一假期正值新冠肺炎爆發期，另外今年春節，響應國家「就地過年」呼籲，春運並不火熱。隨着疫情在內地受控和人民開始接種疫苗，今年 「五一」假期，國內旅遊、探親出行等可能會出現報復式消費現象。

由攜程（9961）發布的數據顯示，通過平台預訂「五一」期間的機票、酒店、門票、租車的訂單量比較2019年同期，分別實現了23%、43%、114%、126%的增長。另一旅遊平台馬蜂窩統計，五一國內機票平均價格1050元，比2019年同期上漲超一倍。從預訂情况，北京、上海、杭州、三亞、廣州為旅遊熱門點。

香港上市股份當中，與國內旅遊相關的股份有主要從事在中國大陸酒店投資和運營以及相關業務的錦江資本（2006），提供旅遊相關包括住宿、交通等預訂的平台同程藝龍（0780），以及和剛第二上市的攜程。

另外，預計陸路交通需求大增，可留意廣深鐵路（0525）、公路股浙江滬杭甬（0576）和深圳高速公路（0548）等股份。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]