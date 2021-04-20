花旗擬18月內中國設新投行業務

知情人士稱，花旗快將為這些新業務任命一名行政總裁，相關業務初期將僱用50名員工，並在稍後增至100人左右。大部分人手將來自對外招聘，並會從花旗現有的內地部門調配小量人手。

早前宣布退出內地零售銀行業務

花旗的香港發言人稱，花旗將繼續探索為中國客戶提供支援的機會，但並未就彭博所指的牌照申請及招聘計劃作出回應。

花旗集團上周宣布退出13個零售銀行市場，將資源集中在新加坡、香港、阿聯酋及倫敦4個財富管理中心後，花旗香港隨即宣布，針對財富管理開展新的5年計劃，目標2025年將香港財富管理客戶數量增加兩倍，並將管理的資產規模增加一倍，期內將增聘超過300名客戶經理，使香港僱用的人手增至1700人。

花旗集團去年取得為內地客戶結算和承銷債券的牌照，目前正為接近1000家在中國開展業務的跨國公司，以及350多家本地企業提供服務。

在過去12個月，它從全球資本市場，為中國內地客戶籌集了超過300億美元的資金。

（綜合報道）

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