英啟動國安調查 輝達購ARM現變數 科技股偏軟 納指早段跌1%

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）昨表示，在認真考慮建議中的ARM收購案後，「我以國家安全為由，發出干預通知」，英國獨立的競爭及市場管理局（CMA）將蒐集資料，並就這宗交易的潛在影響在7月底前提交報告，助政府作出進一步的決定。

去年逾2000商界領袖籲阻交易

CMA目前所做的是「第一階段」調查，相關的報告內容，將決定是否需要展開全面的「第二階段」調查，而這可能導致交易被阻止。CMA早在今年1月就表示，業界憂慮輝達收購ARM後，可能會提高授權費，又或降低對輝達對手的服務質量，所以對交易展開研究。

杜永敦稱，政府希望支持蓬勃發展的英國科技產業，並歡迎外商投資，但也要適當考慮此類交易對國家安全的影響。去年，英國超過2000名商界領袖簽署了一封公開信，呼籲英國政府阻止這宗交易，以免英國可能會因此失去工作職位及影響力。根據《 2002年企業法》，數碼大臣擁有「準司法」（quasi-judicial）權力，可出於公眾利益干預商業合併。

輝達承諾總部留英 聘更多員工

ARM的總部位於英國劍橋，它雖不生產晶片，卻創建了一套晶片架構，讓業界以此為基礎設計晶片，被視為英國最重要的科技企業之一，高通、蘋果、三星電子等也是其主要客戶。英國政府表示，半導體行業支撐英國重要的國家基礎設施，並涉及國防與國家安全有關的技術。

輝達發言人稱，不認為這項交易構成任何重大的國家安全問題，將繼續與英國當局密切合作。輝達已承諾，將ARM的總部留在英國，並聘請更多員工。

變成美企 未必可過中國一關

當軟銀於2016年收購ARM時，由於軟銀與半導體廠商不存在競爭關係，因此收購並未引起業界的憂慮，但輝達卻與ARM的客戶構成競爭，且半導體技術近年變得愈來愈敏感，成為主要經濟體的重點發展項目。除英國以外，輝達也可能面臨其他國家的監管機構作出阻撓。中國已表明，在美國試圖打壓中國的晶片行業之際，不希望給一家美國晶片大廠太大的權力。若輝達將ARM收歸旗下，就變成一家美國企業，須遵從美國政府的一切指令，令外界質疑ARM能否繼續保持開放的營運方式。2018年，高通未能收購恩智浦（NXP），是由於在交易限期內，未能取得中國當局的批准。

（綜合報道）

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