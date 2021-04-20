中央定新能源發電目標 風電太陽能股做好

2025年風電光伏發電量佔比16.5%

國家能源局發布的《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，文件指2021年全國風電、光伏發電發電量佔全社會用電量的比重達到11%左右，後逐年提高，到2025年達到16.5%左右。這些目標是為了落實2030年非化石能源佔一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上等任務。

內媒引述數據指出，2020年全國風電、太陽能累計發電量達到7270億千瓦時，佔全社會用電量約9.7%，這意味2021年風電和光伏發電比重將提升1.3個百分點，推算今年風電光伏併網裝機可能在1.1億千瓦左右。

文件亦提到，要制定發布各省級行政區域可再生能源電力消納責任權重、建立保障性併網、市場化併網等並網多元保障機制、加快推進存量項目建設等重點工作。

信義光能升5%卡姆丹克升6.6％

受消息刺激，信義光能（0968）昨日升5%，收報13.88元。卡姆丹克太陽能（0712）升6.6%，協鑫新能源（0451）升4.5%，龍源電力（0916）升4%，風電機組製造商金風科技（2208）升5%。