一田eShop明開鑼 售逾1500款貨品

預計是次營業額按年升8至10%

一田百貨行政總裁黃思麗表示，去年一田購物優惠日的eShop增長表現強勁，高達1倍，預計今次營業額按年上升8至10%，當中以卡通牀品及超市食品最搶手，整體生意表現將按年持平。黃思麗表示，去年購物優惠日的直播成功吸引3萬人參與，與非直播的時段比較，生意更大增80%，今次亦會在23日晚上舉行直播，設有快閃優惠及下單可免運費。她又表示，今次購物優惠日與去年規模相若，預計會聘請500至700名兼職員工，近日復活節亦見人流有所增加，令今次購物優惠日亦加入行李箱等旅遊產品。

整體生意方面，黃思麗指今年首季營業額按年持平，因去年首季不少人搶購日常用品及消毒用品，現時市民已有足夠物資，不會再出現搶購情况，持平表現亦算不錯。她續稱，去年消費者多在家中煮食，生意增長主要來自超市，相信今年「火車頭」動力會放緩，近日百貨業務亦見復蘇，冀全年生意可保持雙位數增長。至於政府將會推出電子消費券，黃思麗相信，所有零售商都會視為兵家必爭之地，一田致力令使用過程順暢，以及推出優惠，以吸引市民光顧。