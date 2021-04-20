經濟

李運強理文化工股權贈兩子母 市值3.47億 料屬「分身家」舉動

【明報專訊】理文集團創辦人兼工業家李運強2018年6月起開始「分身家行動」，將旗下理文造紙（2314）及理文化工（0746）股權以零代價及餽贈方式，轉贈三名兒子後，近期再有新一波行動。資料顯示，他於上周將手上餘下一成理文化工股權，以零代價餽贈予集團主席、次子李文恩及三子李文斌母親衛少琦，按昨日理文化工收市價4.21元計，衛少琦獲贈的股份價值約3.47億元。交易完成後，李運強不再持有理文化工股權，只保留約9.46%理文造紙股權。

明報記者 陳偉燊

翻查資料顯示，自2018年6月起，李運強即着手在股權方面向家族成員分配，實行「分身家行動」。他當年先分別向長子李文俊及三子李文斌，以零代價餽贈手上20.47%股權及28.32%股權。同日亦將手上的理文化工26.25%股權，以零代價餽贈予次子李文恩。到去年10月，他再將手上約2.14%理文造紙股權，向三子李文斌餽贈。現時李文俊及李文斌在理文造紙的持股同為31.27%。

2018年起開始向家族成員分配股份

不過，有別於過往向多名兒子餽贈股份，昨日顯示最新的股權披露則顯示，李運強向理文化工主席衛少琦餽贈餘下10%持股，而完成行動後，他不再持有任何理文化工股權。

以理文造紙昨日收市價7.17元計，李運強聯同配偶李黃惠娟持有約9.46%的理文造紙市值約29.48億元。他的長子、理文造紙主席李文俊，與行政總裁李文斌，各自持有市值約97.45億元價值的理文造紙股份。至於次子亦即理文化工首席執行官李文恩，手上的60%理文化工持股，市值約20.84億元。衛少琦所獲股份則約值3.47億元。理文化工的股價昨日則創10日高位，達4.21元。

在部署近年的分配股份行動之前，李運強其實自1990年代中起栽培子女及部署接班，自1994年起找來長子李文俊接手理文造紙並成為執行董事，並於2004年同時委任次子李文恩及三子李文斌加入理文化工的前身理文集團及理文造紙成為執行董事。

手上仍有9.46%理文造紙股權

直至2013年6月，李運強辭任理文造紙主席，交由李文俊及李文斌分別接替主席及首席執行官，同年更重新委任女婿李經緯為執行董事。目前李運強只在理文造紙保留榮譽主席職務。

相關字詞﹕李經緯 李文恩 李文斌 李文俊 理文化工 理文造紙 衛少琦 李運強 理文集團

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