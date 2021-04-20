經濟

Tesla中國3月銷售倍升 大行唱好車股 長汽吉利揚5％ 車股近全線升

【明報專訊】Tesla（特斯拉）在中國銷售增長驚人，3月新車註冊量升至3.46萬輛，按年增近3倍。同時中國四大車展之一的上海車展昨日開幕，多家車企紛紛透露最新電動車發展策略，多家大行亦配合唱好不同的汽車股。利好消息集合，刺激汽車板塊昨日全線上升，領跑港股，其中長汽（2333）、吉利（0175）及比亞迪（1211）升4.5%至6%（見表）。

明報記者 陳子凌

據中國汽車工業信息網數據，Tesla於中國的3月新車註冊量為3.46萬輛，較2月大增近1倍，且幾乎是去年同期的3倍。Tesla此前公布的首季銷售表現已勝市場預期，全球交付量達到18.48萬輛，當時Tesla曾表示，旗下Model Y於中國市場表現強勁，但未有公布中國交付的具體數據。

長汽8款新車現車展

瑞信：最大贏家

上海車展昨日開幕，為迎接國家推動電動車策略，多家車企均展示旗下最新電動車型及透露發展大計。其中，長汽於今次車展一口氣展出8款新產品，瑞信發表報告指，長汽佔了上海車展新車的14%，可望成為今次車展的最大贏家。

而且長汽將在車展宣布兩項戰略計劃，第一是推出Tank品牌的越野SUV車型，以及重新啟動其轎車業務營運，該行重申對長汽跑贏大市評級，目標價40元。

吉利新品牌「極氪」的首款電動車，則於上周車展前亮相，大和昨日引述吉利管理層稱，「極氪001」於今年10月推出後，料全年可賣7000輛至8000輛。摩根大通稱，新車為吉利迎來新的強大周期，預計明年盈利將比2020年倍升，維持增持評級，並預計吉利在近期回調後有100%上行空間，目標價46元。若未來極氪上市，亦可能提高吉利的估值或股票表現。

百度首參展 展Apollo駕駛系統

至於比亞迪則獲麥格理看好，認為公司發展高端電動車款及品牌重塑，在中國電動車市場發展有先行者優勢，料比亞迪今年電動車市佔率可達17%，較去年的14%有所提升，重新給予比亞迪跑贏大市評級及目標價192元。

另一方面，落實與吉利母公司合資造車的百度 （9888）也首次參展，展示其Apollo自動駕駛系統進展。百度高級企業副總裁李震宇表示，預計今年下半年每個月都有一款新汽車會使用Apollo自動駕駛系統，公司目標是在未來3至5年內，擬向100萬輛汽車提供Apollo自動駕駛系統。

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