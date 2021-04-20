恒指公司推物管指數 碧桂園服務佔17%最重

30隻成分股 每半年檢討一次

恒指公司表示，單計去年已有18間內地物管公司於港上市，創歷來新高。市場預計到2021年底，香港上市的物業管理公司可能突破70家。現時恒生物業服務及管理指數的成分股數目固定為30隻，每半年檢討一次，挑選準則為最近3個月的日均成交額最少300萬元，按證券過去12個月的平均市值進行排序，首30隻合資格證券將被挑選為成分股。

目前該指數在截至4月16日的最高10隻成分股及佔比分別為：碧桂園服務（6098）佔17.01%、恒大物業（6666）佔12.72%、華潤萬象（1209）佔11.17%、融創服務（1516）佔8.14%、綠城服務（2869）佔6.86%。另雅生活（3319）、世茂服務（0873）、永升生活（1995）、中海物業（2669）及金科（9666）亦是主要成分股。

受惠上述消息，加上近期物管併購之風再度熾熱，行業又迎來南京市允新住宅項目加管理費的好消息，令物管股昨顯著做好，當中搶贏永升收購彰泰服務的融創服務升4.32%，昨收市後公布新收購的世茂服務亦升4%。