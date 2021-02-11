經濟

奧園高層追討螞蟻IPO資金 認代大股東投資

【明報專訊】內房奧園健康（3662）財務總監鄭少輝早前入稟向一家資產管理公司及相關人員追討3.2億元投資，案件昨日在高院聆訊。鄭去年投資約3億元透過基金認購螞蟻新股，當時聲稱資金來源是「個人收入及投資所得」，惟他在提交法庭文件中卻曝光，他實際是代表母公司中國奧園（3883）大股東郭梓文「代為投資」。

案件原告為鄭少輝，4名被告包括Swenson Global Opportunities Funds、軒塍資產管理、軒塍負責人員（RO）陳世榮及另一名相關人士冼健航。

資料顯示，鄭少輝在認購時，根據反洗錢措施申報其投資資金來源是來自他個人的收入及投資所得，並表示他是資金的實質擁有人。早前被告在聆訊前，要求鄭少輝投入1800萬美元保證金於法庭戶口，鄭少輝在其後提交法庭的文件中，改稱其背後投資者包括奧園大股東兼主席郭梓文家族旗下Joy Pacific Group及一名內地譯音Li Huiquang（李惠強）人士。

資料顯示，鄭少輝為內房奧園健康財務總監，於2020年4月才獲委任，在2007至2020年4月則一直任職於中國奧園，除擔任財務相關職位，亦是中國奧園國際投資集團副總裁等。

資管公司稱合約設6個月鎖定期

另對於鄭少輝指控，他用於認購螞蟻的資金被用於購買舊股，據消息稱，Swenson Global從未進行相關交易。同時基金合約設有6個月鎖定期（Lock-up），所以資金才被鎖定。

相關字詞﹕奧園健康 鄭少輝 螞蟻集團 阿里巴巴

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