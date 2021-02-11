攜程掛牌每手賺610元 迎戰黃金周

【明報專訊】回流香港第二上市的中概股攜程（9961），昨天首日掛牌曾升近5%至281.2元，收市報280.2元，升4.55%，有別於近期首掛表現疲弱的第二上市股份，一手帳面賺610元。攜程首席執行官孫潔於傳媒會議上透露，集團正積極準備「五一黃金周」，在清明節假期間的業績表現亦已回復至疫情前約95%，當中酒店及景點門票分別錄得雙位數及三位數增幅，預料產品銷售走勢向好。
清明長假業績 重返疫前95%
去年新冠病毒疫情打擊旅遊業，孫潔表示在疫情爆發之時，集團率先墊資處理相關問題以安撫客人，故導致上半年錄得虧損；但下半年已轉虧為盈，相信疫苗普及化將對盈利提升帶來幫助。孫潔亦期望，今年底各國可陸續推出綠色通道及旅遊氣泡等措施，對下半年至明年行業發展有信心。
攜程聯合創始人兼董事會執行主席梁建章表示，集團未來會持續提升服務內容及品質、促進增量，包括使用直播帶貨、信息流等， 並會打造以旅遊營商樞紐為核心的行業生態等。
支持反壟斷：顧客可自選產品
近來內地監管部門加強對科企的審查，攜程6年前亦涉及反壟斷案，孫潔表示，集團非常歡迎及支持反壟斷調查，亦會積極配合政策去經營旅遊業，強調所有產品都可以平等公正地放在平台上，讓客戶自行選擇。
攜程是次回流香港第二上市，孫潔解釋，過往到美國上市是因為投資者集中於歐美，考慮到未來5至10年是中國旅遊業高速發展階段，認為在港上市可加深集團於亞洲的佈局。