攜程掛牌每手賺610元 迎戰黃金周

清明長假業績 重返疫前95%

去年新冠病毒疫情打擊旅遊業，孫潔表示在疫情爆發之時，集團率先墊資處理相關問題以安撫客人，故導致上半年錄得虧損；但下半年已轉虧為盈，相信疫苗普及化將對盈利提升帶來幫助。孫潔亦期望，今年底各國可陸續推出綠色通道及旅遊氣泡等措施，對下半年至明年行業發展有信心。

攜程聯合創始人兼董事會執行主席梁建章表示，集團未來會持續提升服務內容及品質、促進增量，包括使用直播帶貨、信息流等， 並會打造以旅遊營商樞紐為核心的行業生態等。

支持反壟斷：顧客可自選產品

近來內地監管部門加強對科企的審查，攜程6年前亦涉及反壟斷案，孫潔表示，集團非常歡迎及支持反壟斷調查，亦會積極配合政策去經營旅遊業，強調所有產品都可以平等公正地放在平台上，讓客戶自行選擇。

攜程是次回流香港第二上市，孫潔解釋，過往到美國上市是因為投資者集中於歐美，考慮到未來5至10年是中國旅遊業高速發展階段，認為在港上市可加深集團於亞洲的佈局。

明報記者

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