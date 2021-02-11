經濟
新股

攜程掛牌每手賺610元 迎戰黃金周

【明報專訊】回流香港第二上市的中概股攜程（9961），昨天首日掛牌曾升近5%至281.2元，收市報280.2元，升4.55%，有別於近期首掛表現疲弱的第二上市股份，一手帳面賺610元。攜程首席執行官孫潔於傳媒會議上透露，集團正積極準備「五一黃金周」，在清明節假期間的業績表現亦已回復至疫情前約95%，當中酒店及景點門票分別錄得雙位數及三位數增幅，預料產品銷售走勢向好。

清明長假業績 重返疫前95%

去年新冠病毒疫情打擊旅遊業，孫潔表示在疫情爆發之時，集團率先墊資處理相關問題以安撫客人，故導致上半年錄得虧損；但下半年已轉虧為盈，相信疫苗普及化將對盈利提升帶來幫助。孫潔亦期望，今年底各國可陸續推出綠色通道及旅遊氣泡等措施，對下半年至明年行業發展有信心。

攜程聯合創始人兼董事會執行主席梁建章表示，集團未來會持續提升服務內容及品質、促進增量，包括使用直播帶貨、信息流等， 並會打造以旅遊營商樞紐為核心的行業生態等。

支持反壟斷：顧客可自選產品

近來內地監管部門加強對科企的審查，攜程6年前亦涉及反壟斷案，孫潔表示，集團非常歡迎及支持反壟斷調查，亦會積極配合政策去經營旅遊業，強調所有產品都可以平等公正地放在平台上，讓客戶自行選擇。

攜程是次回流香港第二上市，孫潔解釋，過往到美國上市是因為投資者集中於歐美，考慮到未來5至10年是中國旅遊業高速發展階段，認為在港上市可加深集團於亞洲的佈局。

明報記者

[新股]

相關字詞﹕反壟斷 旅遊業 攜程

上 / 下一篇新聞

美團配股加發債籌780億 料趁高吸金備不時之需 騰訊斥31億增持
美團配股加發債籌780億 料趁高吸金備不時之需 騰訊斥31億增持
醫思醫療配股 引入鄭志剛私募基金
醫思醫療配股 引入鄭志剛私募基金
重磅科技股挫 北水湧入撈底
重磅科技股挫 北水湧入撈底
奧園高層追討螞蟻IPO資金 認代大股東投資
奧園高層追討螞蟻IPO資金 認代大股東投資
恒指公司推物管指數 碧桂園服務佔17%最重
恒指公司推物管指數 碧桂園服務佔17%最重
Tesla中國3月銷售倍升 大行唱好車股 長汽吉利揚5％ 車股近全線升
Tesla中國3月銷售倍升 大行唱好車股 長汽吉利揚5％ 車股近全線升
2025年純電動車 寶馬冀佔內地銷量25%
2025年純電動車 寶馬冀佔內地銷量25%
擬售台灣《蘋果日報》 壹傳媒：與買家簽備忘
擬售台灣《蘋果日報》 壹傳媒：與買家簽備忘
李運強理文化工股權贈兩子母 市值3.47億 料屬「分身家」舉動
李運強理文化工股權贈兩子母 市值3.47億 料屬「分身家」舉動
一田eShop明開鑼 售逾1500款貨品
一田eShop明開鑼 售逾1500款貨品
中央定新能源發電目標 風電太陽能股做好
中央定新能源發電目標 風電太陽能股做好
佐丹奴首季銷售額急升23.6%
佐丹奴首季銷售額急升23.6%
中國鐵塔首季多賺17％
中國鐵塔首季多賺17％
辦公室改非固定座位 匯控倫敦擬慳40%樓面
辦公室改非固定座位 匯控倫敦擬慳40%樓面
英啟動國安調查 輝達購ARM現變數 科技股偏軟 納指早段跌1%
英啟動國安調查 輝達購ARM現變數 科技股偏軟 納指早段跌1%
可樂3月銷量返疫前水平
可樂3月銷量返疫前水平
捲反洗錢調查 丹斯克銀行換CEO
捲反洗錢調查 丹斯克銀行換CEO
花旗擬18月內中國設新投行業務
花旗擬18月內中國設新投行業務
張兆聰：盈利急飈 中外運炒經濟復蘇
張兆聰：盈利急飈 中外運炒經濟復蘇
劉宇亮：內地五一或現報復式出行 留意相關旅遊股
劉宇亮：內地五一或現報復式出行 留意相關旅遊股
薛偉傑：自研指令集橫空出世 內地處理器零的突破
薛偉傑：自研指令集橫空出世 內地處理器零的突破
技術取勝：恒騰網絡隨時現突破
技術取勝：恒騰網絡隨時現突破
何民傑：醫學科技產業前景亮麗
何民傑：醫學科技產業前景亮麗
徐家健：加密幣短線走勢可預測？
徐家健：加密幣短線走勢可預測？
劉思明：新能源概念升溫 信義光能進取博反彈
劉思明：新能源概念升溫 信義光能進取博反彈
周顯：借時大哥 借後了哥
周顯：借時大哥 借後了哥
湯文亮：購買力也分單數和眾數
湯文亮：購買力也分單數和眾數
御海灣II兩日兩加推 均呎破1.9萬 3日收逾千票超額逾5倍
御海灣II兩日兩加推 均呎破1.9萬 3日收逾千票超額逾5倍
淺水灣道3號突上樓書 擬推4房招標
淺水灣道3號突上樓書 擬推4房招標
美聯布少明：新香港人撐港樓 近半買逾半億豪宅
美聯布少明：新香港人撐港樓 近半買逾半億豪宅
昇悅居2房3年來首現千萬成交
昇悅居2房3年來首現千萬成交
市建局橡樹街項目邀39家發展商入標
市建局橡樹街項目邀39家發展商入標
教協5942萬購新蒲崗萬廸廣場舖
教協5942萬購新蒲崗萬廸廣場舖