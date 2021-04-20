重磅科技股挫 北水湧入撈底

不過北水淨買入增加，且青睞科技股，當中亦包括美團。港股通昨日錄得51.13億元淨流入，連續兩個交易日超過50億元，為2月中以來首次。騰訊有12.73億元淨流入，小米（1810）錄9.81億元淨流入，股價昨升2.11%，美團錄2.22億元淨流入，中移動（0941）昨日亦有6.49億元流入，股價升1.76%。

恒指50天線得而復失 企穩29000關

港股昨日早段曾跌逾百點，但隨即倒升，衝上29,000點以上，曾經收復50天線（29,200點），為1個月來首次。恒指收報29,106點，升136點或0.47%，國指報11,092點，升0.59%，主板成交1501億元。A股做好，上證綜指升1.5%，滬深300指數升2.4%。

截至昨晚11時半，恒指夜期報28,881點，低水225點。

舜宇光學（2382）升5.2%，為表現最好的恒指成分股。比特幣失守6萬美元，相關概念股火幣科技（1611）和BC科技（0863）分別跌7%和3.2%。銀行股表現不錯，匯控（0005）升1.77%，招商銀行（3968）上升3.3%。

專家：29500點阻力較明顯

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，上周人行公開市場操作投放600億元人民幣，加上經濟數據向好，帶旺內地投資氣氛，加上外圍上周表現理想，帶動港股上升。不過他指出，港股基本因素不變，市場缺乏能帶動大市上升的行業，向上亦甚多蟹貨。後市的波動區間會上移數百點，至29,500點阻力較明顯。