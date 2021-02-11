經濟

美團配股加發債籌780億 料趁高吸金備不時之需 騰訊斥31億增持

【明報專訊】中資科網股去年底遭瘋炒後輪流配股，繼小米（1810）及騰訊（0700）後，昨天收市後美團（3690）亦配股兼發可換股債券，共集資最多約100億美元（約780億港元），規模甚至較2018年上市時更多，資金將用於無人配送等科研及一般企業用途。至於此前被傳欲拋售股份的大股東騰訊，雖然今次將協助出售舊股，實際卻是增持股份。分析認為，由於上周二（13日）已有相關消息傳出，預計今次配股對美團股價影響有限。

明報記者 蔡穎霖

美團昨日收市後配股，交易時段收報289.2元，微跌0.3%。銷售文件顯示，美團是次將以「先舊後新」的方式配股，涉及1.87億股。每股發售價介乎265至274元，較昨天收市價折讓5.3%至8.4%，集資495.6億至512.4億元。同時，騰訊將認購4億美元（約31.2億港元）美團新股，即整個配股活動共籌最多543.6億元。

值得留意的是，是次騰訊雖會協助美團出售舊股，事實上其實際認購規模更大。在今次配售股份部分集資最多543.6億元，當中有約31.2億元是由騰訊出資，其餘則向其他投資者籌集；意味騰訊反而增持美團。

籌集資金或用作研發無人配送

美團同時發行兩款零票息可換股債券，合共套現最多29.8億美元（約232.4億港元）。當中，系列一為14.4億至14.8億美元的6年期可轉換債券，投資者在2025年4月27日或前過後，擁有認沽期權；而系列二14.7億至15億美元的7年期可轉換債券，投資者在2026年4月27日或前過後，擁有認沽期權。

消息人士透露，美團是次籌得的資金將大力投入科技創新，用於對無人配送等科技研發及一般企業用途。據悉，美團於新冠疫情期間，在北京順義區試行無人配送的落地營運，成功完成1.5萬多個訂單，並在深圳對旗下無人機做測試。

譚朗蔚：被罰風險不大

易方資本投資總監王華表示，一般傳出配股消息後，股價多數面臨沽壓；惟是次美團早於上周三已有預警，部分消息亦已反映於市場，故料對股價的影響有限。至於美團的潛在反壟斷陰霾，富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，早前內地監管部門要求34家企業在一個月內全面自檢自查，「其實已經放生咗好多家科企」，相信被罰的風險不大。

據美團截至去年底止業績，集團手頭現金及短期理財投資分別約170.94億及439.99億元人民幣，有基金界人士認為，集團雖然已連續兩年經營活動有淨現金流入，但過去兩年集團投資活動分別錄得101.74億及212.32億元人民幣巨額淨現金流出，加上需要防範監管機構開出罰單，今次美團亦可趁機集資以備「不時之需」。

相關字詞﹕反壟斷 可換股債券 配股 美團

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