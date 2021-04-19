尚悅‧天城環境清幽 3或4房設計

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

尚悅．天城位於元朗唐人新村屏健里8號，由16幢3層高洋房組成，實用面積1772至1826方呎，提供3房3套連書房及4房4套兩種間隔，項目今年初開售以來，累積沽出約7幢洋房、套現逾1.77億元。

發展商將9號及12號屋改裝為連裝修示範單位，其中9號屋實用面積1777方呎，屬3房3套連書房間隔。

客飯廳位於地下入口層，外連510方呎私人花園，室內採光度理想，大廳部分牆身及地板均以石材鋪砌，耐用美觀，設計師再配以藍色家品營造舒適居亭，並在客廳安放兩組梳化，適合家庭聚會。飯廳位置除裝有巨型吊燈外，亦放置了六人餐枱，設計師再在牆身配以大型飾鏡，進一步提升室內空間感。

洋房面積1772方呎起

設計師考慮到現今家庭對電視娛樂的需求降低，電視機並未安裝於大廳位置，而是安裝在位於1樓、作多用途的套房中，房內放置了梳化及書枱，可讓家庭成員舉行小型聚會及娛樂活動；同層另一套房則為睡房，同時設有工作間。

主人房位於2樓，放置睡牀、大型入牆衣櫃及梳化後，空間依然闊落，房間亦連接同層的書房，而主人套廁則以深色石材鋪砌，並採用乾濕分離設計，使用起來更衛生方便。

一律配備電動車充電裝置

除花園外，住戶亦可到天台享用私人的戶外空間，而單位所附送的洗衣機亦設置在天台上，方便日常晾曬衣服。廚房方面，設一列L形廚櫃及工作枱，並已配有一系列歐日品牌煮食用具及電器。此外，除了廚房連接的多用途室外，設計師亦利用樓梯下的空間劃出另一間多用途室，當中除擺放紅酒櫃外，亦可放置家庭的日常雜物，設計十分實用。

除9號屋外，另一連裝修示範單位為12號屋，實用1772方呎，花園面積230方呎，同樣屬於3房3套連書房間隔。裝修風格融入新式歐洲簡約元素，木料家具令室內更見美觀實用。另尚悅．天城每間洋房均設有一個露天車位，並附設電動車充電設備，以便配合時下需要。值得留意的是，屋苑不設會所，是近年本港少有不提供會所設施的全新屋苑，住戶如需舉辦活動或日常健身，可善用單位的室內及戶外空間。

[睇樓速遞]