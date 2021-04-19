美房託選擇多 助分散風險

撰文：李凱茵

去年3月疫情在美國開始爆發，美股瘋瀉，REITs也跌個四腳朝天。事實上，在過去的金融危機中，特別是以房地產市場為風眼的2008金融海嘯，REITs的跌幅甚至超越股市。

平均股息3.37厘 高標普500逾倍

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，以風險或所謂的抗跌力計，REITs處於保守的債券及波動較大的股票中間。如果大市急挫，同樣在證券交易所公開買賣的REITs也難逃一跌。然而，如果以退休為目標的投資就應該用長線的目光看待，「延長時間線去看，很多資產的價格都升值，但長線投資講究的是投資者心理質素。美國REITs的其中一個特色是有穩定派息，每季或每月派。由於美國REITs有規定公司至少90%的稅前利潤需作股息分派，所以持有者即使遇上基金價格大跌，現金流保障亦較大。相反，股票如遇上市况不順，可隨時停止派息，即使明知股價總有回升的一日，但持有者又是否有相同穩定的心理質素去繼續持有？

追蹤136隻美國REITs的MSCI美國房產信託基金指數顯示，截至3月31日止的平均股息率為3.37厘，較標普500指數同期平均股息率1.45厘高出不止1倍。

除了能提供穩定現金流，李幸澄表示美國REITs的最大優勢是在於其投資物業的種類繁多，非香港所能及。

現時在美國交易所買賣的REITs超過170隻，投資的資產物業種類多不勝數。除了香港可見的商用物業、寫字樓、商場、酒店等等外，還有住宅、物流存倉、醫療保健、數據中心、基建設施、自助倉庫、林木等等，甚至還有專營戲院、賭場、戶外廣告的特別種類REITs。李幸澄稱，香港的退休或擬退休人士投資組合中都幾乎會有香港的住宅物業，各式各樣的美國REITs資產正好可以分散組合的風險。再者，很多的美國REITs規模非常大，除了持有美國資產外，也會投資到世界各地，同樣可收分散風險之效。

至於板塊表現，李幸澄看好醫療保健相關的資產，原因是人口老化大趨勢下，醫療及養老行業的需求只會一路增加，而且跟經濟相關性低。「對退休人士而言，日後也許都用得上醫療或養老服務，投資這類REITs也是一種對冲？」

5G急速發展的年代，對數據服務的需求也是有增無減，所以李幸澄認為數據中心也是可以看好的REITs。

美國REITs另外有一個特點讓李幸澄認為適合置於退休投資組合，就是其抗通脹的功能。為救被疫情重創的經濟，各國政府不惜大印銀紙，預期資金氾濫加上經濟復蘇帶動，通脹將會重臨。要知道物業同屬資產，所以價格也會因為資金氾濫而上升，租金也會跟隨通脹上落，變相影響基金單位價格及派息。

具抗通脹功能 留意須繳股息稅

海外投資者投資美國證券需要繳付30%的股息稅，對主要投資目標為收息的REITs來說是不利因素。不過李幸澄就認為既然是已知的因素，投資者有所預算，就算不上是致命的影響。

對於如何選擇適合的REITs，李幸澄指可以用由上至下的策略，先考慮REITs的投資物業所在地經濟前景及匯率表現是否穩定，再觀察物業種類能否提供穩定現金流去派息。如果在選股遇上困難，可以考慮投資包括一籃子REITs在內的ETF。

[退休綢繆]