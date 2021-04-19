和富4月未開齋 料量跌價升

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級分區營業經理高淑群表示，屋苑11座高層B室，實用1308方呎，屬3房1套連工人套房間隔，享海景，上月以2720萬元成交，實呎20,795元，原業主2001年美國「911事件」後趁樓市低迷入市，當時成交價僅535萬元，現持貨約20年，帳面大升2185萬元或約4倍。高氏稱，目前不少放盤叫價均比市價高，預料未來數月將出現量跌價升的情况。其他屋苑方面，市場繼續錄得新高成交。市場消息表示，大埔康樂園3街單號屋，實用1596方呎，連約1778方呎花園，最新以3480萬元易手，實呎21,805元，創屋苑歷史呎價新高紀錄。

康樂園實呎逼2.2萬破頂

美聯區域經理方吉和稱，東涌水藍．天岸5座連天台戶，實用957方呎，連629方呎天台及95方呎平台，3房間隔，望內園景。單位平台設外置樓梯直達天台，天台設按摩池，近日獲外籍人士斥1830萬元購入，實呎19,122元，呎價不但創屋苑新高，更為東涌次高紀錄。銀行網上估價為1533萬元，成交價比估價高297萬元或19%。原業主2008年以986.4萬元購入，帳面獲利843.6萬元或約86%。

屯門慧豐園於1個月內第二度刷新2房成交價及呎價新高紀錄。中原高級資深分區營業經理吳偉國表示，屋苑5座高層F室，實用471方呎，2房間隔，享海景，以680萬元成交，由於是次成交單位為屋苑少有優質戶，成交價明顯較其他單位高，實呎高見14,437元，創屋苑2房成交價及呎價新高。原業主2016年以420萬元購入單位，帳面獲利260萬元或約62%。屋苑對上成交價紀錄為上月下旬，由1座中層D室以638萬元所創下，是次成交價較舊紀錄高42萬元或約7%。

慧豐園月內兩破頂 2房高見680萬

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城2期第1座高層H室，實用538方呎，3房戶，以938萬元易手、折合實呎17435元， 相關成交價創屋苑第1、2期同類單位新高，相比同類舊最高價紀錄890萬元，再推高48萬元或5%；原業主早於2000年以292.1萬元購入，帳面賺646萬元或逾2倍。

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