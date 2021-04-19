新都城兩房呎價逼2萬 同類新高

此外，同座中層G室、相同開則單位亦錄高價成交；原業主微減6萬元或約1％，以694萬元售出、實呎19,065元，原業主1997年11月以395.09萬一手購入單位，帳面賺逾298萬元或76％。

錦華花園事故單位同層低市價16%沽

屯門錦華花園新錄事故單位同層戶成交；利嘉閣首席聯席市務董事莊國寶指，錦華花園B座低層8室，實用353方呎兩房間隔，原業主開價450萬元，議價後減價20萬元或約4%，以430萬元沽出、實呎12,181元，較同類單位市價510萬元低16%。

上述單位原業主2015年2月以約335萬元購入，帳面賺95萬元或28%。翻查資料，錦華花園B座於2005年，曾發生一宗女子自殺案。

另元朗二手成交雖較上月回落，但本月仍暫錄約160宗成交；中原分區營業經理王勤學指，采葉庭10座低層D室，實用460方呎2房間隔，原業主放盤叫價640萬元，議價後減12萬元或約2％，以628萬元獲買家承接，實呎13,652元；原業主2004年3月以132萬元購入，帳面賺496萬元或3.8倍。

柏傲灣海景一房4年升值23%

利嘉閣助理分區董事鍾景安指，荃灣半新盤柏傲灣2A座低層C室，實用421方呎一房間隔、望海景，新近以865萬元易手、實呎20,546元。

原業主2017年3月以約703.8萬元一手購入，帳面賺161.2萬元或23%，為柏傲灣4月首宗二手成交。

另中原指十大屋苑本周末共錄得15宗成交，較上周末19宗跌21%；另美聯統計，10大藍籌屋苑過去兩日錄約18宗成交，較上周末同期跌10%。

美聯住宅部行政總裁布少明指，二手業主提高叫價，加上筍盤多被消化，令一心想在「北水」重臨前搶先入市的買家卻步，影響二手交投。