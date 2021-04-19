4宗新界一手洋房成交吸金逾4億

瑧譽連沽兩「屋仔」 最高呎價2.95萬

保利旗下已屆現樓的瑧譽，新近連錄兩宗洋房成交，套現2.448億元，均屬5房5套間隔；其中18號屋，實用4216方呎，成交價逾1.222億元、實呎2.9萬元。另實用4153方呎的19號屋，成交價逾1.225億元、實呎2.95萬元。上述成交價均連雙車位；瑧譽自4月以來累錄4宗成交，套現近5億元。

133 PORTOFINO洋房直撲1億

信置西貢133 PORTOFINO新近亦售出5號屋，屬實用3460方呎5房4套間隔，內置私家升降機，成交價9800萬元、實呎2.83萬元，成交價創項目新高，而屋苑1座5樓連天台特色戶，早前以實呎逾3.2萬元售出，創西貢分層單位呎價新高。項目去年初推出至今累售16伙，套現逾5.6億元。另嘉里屯門滿名山則售出山庭9號屋，實用2865方呎，成交價7242萬元、實呎2.52萬元。

正部署開售啟德THE HENLEY I 的恒地（0012），同系過去兩日錄逾10宗成交；當中元朗尚悅‧嶺售出一特色戶，為1座28樓M室，實用282方呎連天台、一房間隔，成交價612.8萬元、實呎2.17萬元。

尚悅‧嶺天台特色戶呎售2.17萬

會德豐啟德GRANDE MONACO及藍田KOKO HILLS亦錄4宗成交；當中GRANDE MONACO 第1B座32樓實用573方呎A室3房戶，成交價1516.8萬元，實呎2.64萬元，買家據悉為醫護人員。另外，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，4月整體一手成交可錄約800宗，但較3月錄約1200宗，按月減33%。