御海灣II累收800票超額5倍 原價加推42伙 3市區新盤將出擊 晉環今開放示範單位

明報記者 林可為、李舒盈

新地日前以折實均呎1.84萬元首推88伙的御海灣II，昨日再加推42伙，即合共已有130伙開價，佔項目單位總數406伙的32%；市場估計，項目過去兩日累收約800張入票，超額5倍。至於新加推42伙，實用由299至448方呎、屬1房至2房戶，以60日付款方法最高22%直減折扣計，整批折實均呎18,730元，比首張價單18,419元高近2%，但相信是樓層不同之反映。

新加推單位 一房折實567萬起

以折實價計，今批單位折實價567.8萬元起（1座3樓P室、實用299方呎向北望園景1房戶），至最貴855.8萬元（1座29樓F室、實用448方呎向南海景2房戶）。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣II新推的42伙，屬原價水平加推。市場預計新地日內上載銷售安排，最快本周末首輪銷售。

兩張價單近八成單位折實低於800萬

事實上，以最新加推的1座21樓實用299方呎P室為例（1房戶），未扣除任何折扣前的價單定價為781.25萬元、呎價26,129元；而上周四公布的1號價單內、毗鄰的1座21樓Q室，實用面積相同、同樣向北望園景，未扣除任何折扣前的價單定價同為781.25萬元、呎價26,129元。可留意的是，買家若用盡最高22%折扣，2號價單的42伙，有21伙折實價低於800萬元；若連同1號價單，御海灣II兩張價單共有103個單位，折實價低於800萬元，意味可承造最高九成按揭（連按保），佔已開價單位總數130伙近80%。市場相信，可吸引上車客和年輕分支家庭客入市。

其他新盤方面，本周估計再有3個全新市區盤登場，共涉1417伙；當中路勁（1098）、平保（2318）及港鐵（0066）合作黃竹坑站港島南岸第1期晉環，日前上載樓書後，今日向傳媒開放示範單位。晉環共提供800伙，單位實用289至2084方呎，最細單位為實用289方呎的1B座5樓B室，開放式間隔另設93方呎平台。

恒地HENLEY逸南兩盤快上樓書

至於恒地（0012），更有機會雙盤齊開，包括提供479伙的啟德THE HENLEY I、以及涉138伙的舊契項目鴨脷洲逸南，預計兩盤日內將上載樓書和開價。