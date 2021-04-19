馬泰陽：資金追磚頭 新盤續吸金

【明報專訊】近日疫情緩和，疫苗接種計劃持續，政府推出疫苗氣泡，有條件放寬防疫措施，下月更將推「來港易」計劃，有助吸納北水來港，帶旺市場氣氛，樓市承接趨活躍，屢錄大額破頂成交。新盤趁市况升溫紛紛出擊，屯門新盤搶先開價，折實價由約567.8萬元起，平均呎價逾1.8萬元，乃「貼市價」推售，市區兩大焦點黃竹坑及啟德新盤亦正醞釀推售，新盤戰一觸即發，勢將掀起搶購潮，持續吸金。
新盤加緊部署推售，3月份新申請預售樓花項目共有2個，包括啟德沐泰街7號第3期(404伙)及九龍延平路9號第1期(336伙)，共涉及單位740伙。累積待批樓花單位按月續升，並重上逾1.2萬伙水平，3月錄12,533伙，按月升約5.7%，連升2個月，創4個月新高。今年樓市迎來大陽春，新盤市場開門紅，銷情較去年同期明顯較佳，當中大額成交升勢特別凌厲。本年迄今(截至4月14日)新盤已售出4212個單位，比去年同期2609伙升六成。
樓市成交表現理想，帶動辣稅個案上升。綜合稅務局資料，3月份3項住宅辣稅個案(包括BSD、15%新住宅印花稅及SSD)合共錄388宗，比2月升約21%，共涉稅額約9.95億，按月增逾1倍。
若辣稅稅項劃分，反映內地、海外買家及公司名義入市的買家印花稅(BSD)個案，3月份錄得62宗，按月增約7%，涉及稅款則高達約2.683億元，按月勁升約2.5倍。事實上近期不少豪宅成交個案均涉及BSD，可見實力雄厚的外地買家對本港樓市前景充滿信心，不惜付大額BSD購入優質單位。