馬泰陽：資金追磚頭 新盤續吸金

【明報專訊】近日疫情緩和，疫苗接種計劃持續，政府推出疫苗氣泡，有條件放寬防疫措施，下月更將推「來港易」計劃，有助吸納北水來港，帶旺市場氣氛，樓市承接趨活躍，屢錄大額破頂成交。新盤趁市况升溫紛紛出擊，屯門新盤搶先開價，折實價由約567.8萬元起，平均呎價逾1.8萬元，乃「貼市價」推售，市區兩大焦點黃竹坑及啟德新盤亦正醞釀推售，新盤戰一觸即發，勢將掀起搶購潮，持續吸金。