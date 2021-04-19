布少明：新盤「風再起時」

雖則早前一手市場略為「回氣」，最近又屆「風再起時」，多個焦點新盤項目蓄勢待發，而且在本月內落實開售的成數頗高。個人估計，首批單位往往貼市價，料有助帶動新盤市場交投。

不過，一手交投量要視乎發展商推盤速度，假如九龍及港島大型新盤未能趕及月內應市，本月一手料錄近1100宗水平。至於二手方面，由於早前不少筍價盤陸續消化，而且或有部分買家回流一手，交投速度或略見放緩。最近香港股市日升日跌，令人難以看透，現階段入市亦難將掌控風險；另一方面，有媒體引述海外報道指出，部分環球投資者眼見環球投資市場轉趨樂觀，故有意減持「安全系數」高的債券，轉買「實物」資產」。不得不再次說說，香港的「磚頭」是眾多資產類別中最值得持有的。

先說最為人熟悉的股市。雖然投資股票或許能帶來不俗回報，但缺點是投資風險大，例如近期的香港股市相當波動，假如「買錯板塊入錯市」，「損手」是少不免。假如要在股市中獲利，要花費時間精力研究不在話下，而且眼光時機運氣亦缺一不可，因此能在股市中致富者僅屬小眾。

港樓在疫情期間展現極強抗跌力，投資風險相對不高，買家可安心持有；能抗通脹之餘，亦有投資升值空間；具備收租功能，同時還可自住，因此絕對是最多功能的資產首選。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]