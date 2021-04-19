經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：地產代理價值何在？

【明報專訊】市場上部分買家想不透過地產代理，直接與業主或發展商買物業，但很多時結果還是要依靠地產代理才可以完成成交，究竟地產代理價值何在呢？早在10多年前，已經有發展商嘗試建立自己的銷售團隊促銷旗下新盤項目，不過由於發展商同時也委託地產代理去銷售項目，結果兩者無形中出現衝突，對銷售帶來負面影響。

地產代理擁有豐厚的客戶資源，發展商的銷售團隊之客源難以比擬，加上發展商聘請銷售團隊的成本開支不但高，在沒有開盤的日子也要承擔有關支出，往往造成資源及金錢的浪費。另一方面，樓盤現場氣氛對於項目銷情影響甚大，如有大量的地產代理坐鎮其中，能夠營造出人山人海的熱鬧盛况，有助加快買家入市決定；同時，地產代理可以在買家參觀的過程中詳盡講解，減少發展商人力資源的消耗。發展商絕對是精打細算的，而且樓宇買賣的金額及利潤相當高，衡量過兩者的利害，發展商還是選擇借助地產代理銷售樓盤。

二手市場運作，大部分業主放盤都會委託地產代理，較少自行刊登廣告放售，其一業主難以確定買家的來歷，其二成功吸引買家的數量少之又少。此外，由地產代理作為中間人，可以減少買賣雙方談判時引起不必要的麻煩及衝突，加上大部分業主及買家沒有處理物業交易的經驗，當稍有差池容易招致損失，結果因小失大。地產代理除了處理買賣交易工作，很多時也會提供售後服務，包括水電媒轉名及一些小型工程維修等事項的諮詢，能便利及減省業主和買家的時間。因此，無論一手或二手物業交易，地產代理收取佣金真是收之無愧的。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

利淡消息夾擊 加密貨幣全線挫 Coinbase創辦人沽貨 Bitcoin曾跌15%
利淡消息夾擊 加密貨幣全線挫 Coinbase創辦人沽貨 Bitcoin曾跌15%
富途放風 港客「很大機會」可買比特幣
富途放風 港客「很大機會」可買比特幣
渣打財管新資金倍增 斥兩億更新分行
渣打財管新資金倍增 斥兩億更新分行
花旗強攻私銀業務 港星擬增聘2300人
花旗強攻私銀業務 港星擬增聘2300人
微軟看重港巿場 Azure擬擴可用區域
微軟看重港巿場 Azure擬擴可用區域
台回應美報告︰不宜以單一模型評估新台幣
台回應美報告︰不宜以單一模型評估新台幣
ESR伙星主權基金購澳洲物流資產
ESR伙星主權基金購澳洲物流資產
全球氣候峰會本周召開 晉達Graeme Baker：低吸環保股好時機
全球氣候峰會本周召開 晉達Graeme Baker：低吸環保股好時機
應對氣候變化 要控制全球變暖少於1.5°C
應對氣候變化 要控制全球變暖少於1.5°C
鄧普頓Maarten Bloemen：受惠美國基建投資 看好電動車
鄧普頓Maarten Bloemen：受惠美國基建投資 看好電動車
海通孫明春：中國碳中和目標 煤炭石油業挑戰大
海通孫明春：中國碳中和目標 煤炭石油業挑戰大
百度回歸「不逢時」 上市近1月未返水面 撈貨需耐性
百度回歸「不逢時」 上市近1月未返水面 撈貨需耐性
B站股價走弱 市場增長潛力仍大
B站股價走弱 市場增長潛力仍大
邢李㷧攻高級中國茶生意 伙拍柯清輝 或進一步拓電商
邢李㷧攻高級中國茶生意 伙拍柯清輝 或進一步拓電商
邢李㷧輾轉沽清思捷 三愛女年初退場
邢李㷧輾轉沽清思捷 三愛女年初退場
中手游搶攻港澳台 今年推27款新遊戲
中手游搶攻港澳台 今年推27款新遊戲
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
張兆聰：買美股指ETF簡單值博
張兆聰：買美股指ETF簡單值博
陳智鑾：夫婦聯名買樓 損失一個首置名額
陳智鑾：夫婦聯名買樓 損失一個首置名額
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大和籲買 友邦購證18157
金子：大和籲買 友邦購證18157
張兆聰：中港股市具短線回勇條件
張兆聰：中港股市具短線回勇條件
潘啓才：德琪醫藥等收齊貨
潘啓才：德琪醫藥等收齊貨
陳大為：以物為中心的經營
陳大為：以物為中心的經營
艾雲豪：Gaga教你經濟學原理
艾雲豪：Gaga教你經濟學原理
識揀美股基金 增MPF回報
識揀美股基金 增MPF回報
沈永年：當年內地首置 領悟車位重要
沈永年：當年內地首置 領悟車位重要
趙海珠：美債息回落 美匯跌至92
趙海珠：美債息回落 美匯跌至92
謝紹榮：比特幣若爆煲 可蝕到渣都無
謝紹榮：比特幣若爆煲 可蝕到渣都無
陸振球：港交所積弱 不如投資芝商所
陸振球：港交所積弱 不如投資芝商所
陸振球：美股跑贏中港股 反映貨幣超發
陸振球：美股跑贏中港股 反映貨幣超發
林少陽：減持抱團股 對錯隨時間而變
林少陽：減持抱團股 對錯隨時間而變
技術取勝：建行處50天線之上
技術取勝：建行處50天線之上
謝偉銓：改建「空格」搞20年 何不加建組合屋？
謝偉銓：改建「空格」搞20年 何不加建組合屋？
李聲揚：BlackRock護城河強勁
李聲揚：BlackRock護城河強勁
蔡金強：中國不是也毋須是一戰前德國
蔡金強：中國不是也毋須是一戰前德國
蘇沛豐：中燃動作多 中線目標37元
蘇沛豐：中燃動作多 中線目標37元
李順威：機構投資抬頭 吼經濟復蘇大價股
李順威：機構投資抬頭 吼經濟復蘇大價股
劉思明：內地五一火熱惹炒作
劉思明：內地五一火熱惹炒作
何啟聰：科技股回穩 騰訊購21285
何啟聰：科技股回穩 騰訊購21285
瑞銀亞洲：ATMX回升 美團購18813
瑞銀亞洲：ATMX回升 美團購18813
摩根大通亞洲：吉利3連升 看好購20889
摩根大通亞洲：吉利3連升 看好購20889
周顯：國美蛻變非易事
周顯：國美蛻變非易事
張佩儀：移民外地 強積金帳戶可保留
張佩儀：移民外地 強積金帳戶可保留
王弼：美國人愈重 什麼股愈升？
王弼：美國人愈重 什麼股愈升？
曾淵滄：科網股要賺大錢 勿貪蠅頭小利
曾淵滄：科網股要賺大錢 勿貪蠅頭小利
湯文亮：畀足佣不一定買到優質物業
湯文亮：畀足佣不一定買到優質物業
陳永傑：全球「水浸」 投資者「爭產」
陳永傑：全球「水浸」 投資者「爭產」
布少明：新盤「風再起時」
布少明：新盤「風再起時」
馬泰陽：資金追磚頭 新盤續吸金
馬泰陽：資金追磚頭 新盤續吸金
御海灣II累收800票超額5倍 原價加推42伙 3市區新盤將出擊 晉環今開放示範單位
御海灣II累收800票超額5倍 原價加推42伙 3市區新盤將出擊 晉環今開放示範單位
4宗新界一手洋房成交吸金逾4億
4宗新界一手洋房成交吸金逾4億
名門後代打造屯門新派工廈 呎租高同區一倍
名門後代打造屯門新派工廈 呎租高同區一倍
首季工廈買賣註冊890宗 按年升1.6倍
首季工廈買賣註冊890宗 按年升1.6倍
新都城兩房呎價逼2萬 同類新高
新都城兩房呎價逼2萬 同類新高
尚悅‧天城環境清幽 3或4房設計
尚悅‧天城環境清幽 3或4房設計
和富4月未開齋 料量跌價升
和富4月未開齋 料量跌價升
美房託選擇多 助分散風險
美房託選擇多 助分散風險