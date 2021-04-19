廖偉強：地產代理價值何在？

地產代理擁有豐厚的客戶資源，發展商的銷售團隊之客源難以比擬，加上發展商聘請銷售團隊的成本開支不但高，在沒有開盤的日子也要承擔有關支出，往往造成資源及金錢的浪費。另一方面，樓盤現場氣氛對於項目銷情影響甚大，如有大量的地產代理坐鎮其中，能夠營造出人山人海的熱鬧盛况，有助加快買家入市決定；同時，地產代理可以在買家參觀的過程中詳盡講解，減少發展商人力資源的消耗。發展商絕對是精打細算的，而且樓宇買賣的金額及利潤相當高，衡量過兩者的利害，發展商還是選擇借助地產代理銷售樓盤。

二手市場運作，大部分業主放盤都會委託地產代理，較少自行刊登廣告放售，其一業主難以確定買家的來歷，其二成功吸引買家的數量少之又少。此外，由地產代理作為中間人，可以減少買賣雙方談判時引起不必要的麻煩及衝突，加上大部分業主及買家沒有處理物業交易的經驗，當稍有差池容易招致損失，結果因小失大。地產代理除了處理買賣交易工作，很多時也會提供售後服務，包括水電媒轉名及一些小型工程維修等事項的諮詢，能便利及減省業主和買家的時間。因此，無論一手或二手物業交易，地產代理收取佣金真是收之無愧的。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]