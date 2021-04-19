陳永傑：全球「水浸」 投資者「爭產」

所謂「爭產」，是投資者爭相購買資產，包括樓房及股票，手快有手慢無！美國道指標指相繼創出歷史新高，本港樓市交投亦轉旺，都是「爭產」的明證。

1.9萬億美元紓困方案，美國總統拜登已經簽署生效。包括向每名全年收入少過7.5萬美元人士發放一筆過1400美元資助，支票已陸續發出。方案並包括將失業援助金措施延長，以及增加在疫苗及病毒測試方面的撥款。財長耶倫亦表示，華府將盡快向地方政府分配3500億美元援助，以解燃眉之急。當新冠病毒肺炎疫情結束，將見到美國經濟顯現一定程度的繁榮。

1.9萬億美元的紓困措施，預料以量寬形式籌集資金。拜登政府更計劃以2萬億美元發展美國基建及相關項目，資金由加稅募集，因籌措需時，筆者預料初期有部分資金又是以量寬形式支付，所以，美國量寬行動會接踵而至。另外，歐洲央行部署疫情復蘇基金，金額亦達到7500億歐元，又是歐洲另一次量寬。

美國及歐洲的量寬將會造成全球資金嚴重氾濫，投資市場有過多熱錢流動，將會促使世界各地股市及樓市有大量資金湧入。

最近美國股市在高位徘徊，美國及香港樓市表現持續理想，很大可能與資金過剩有關。資金追逐住屋物業及優質股票，令市况向好。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]