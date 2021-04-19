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2021年4月19日星期一
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
利淡消息夾擊 加密貨幣全線挫 Coinbase創辦人沽貨 Bitcoin曾跌15%
富途放風 港客「很大機會」可買比特幣
渣打財管新資金倍增 斥兩億更新分行
花旗強攻私銀業務 港星擬增聘2300人
微軟看重港巿場 Azure擬擴可用區域
台回應美報告︰不宜以單一模型評估新台幣
ESR伙星主權基金購澳洲物流資產
全球氣候峰會本周召開 晉達Graeme Baker：低吸環保股好時機
應對氣候變化 要控制全球變暖少於1.5°C
鄧普頓Maarten Bloemen：受惠美國基建投資 看好電動車
海通孫明春：中國碳中和目標 煤炭石油業挑戰大
百度回歸「不逢時」 上市近1月未返水面 撈貨需耐性
B站股價走弱 市場增長潛力仍大
邢李㷧攻高級中國茶生意 伙拍柯清輝 或進一步拓電商
邢李㷧輾轉沽清思捷 三愛女年初退場
中手游搶攻港澳台 今年推27款新遊戲
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
張兆聰：買美股指ETF簡單值博
陳智鑾：夫婦聯名買樓 損失一個首置名額
環球經濟數據
金子：大和籲買 友邦購證18157
張兆聰：中港股市具短線回勇條件
潘啓才：德琪醫藥等收齊貨
陳大為：以物為中心的經營
艾雲豪：Gaga教你經濟學原理
識揀美股基金 增MPF回報
沈永年：當年內地首置 領悟車位重要
趙海珠：美債息回落 美匯跌至92
謝紹榮：比特幣若爆煲 可蝕到渣都無
陸振球：港交所積弱 不如投資芝商所
陸振球：美股跑贏中港股 反映貨幣超發
林少陽：減持抱團股 對錯隨時間而變
技術取勝：建行處50天線之上
謝偉銓：改建「空格」搞20年 何不加建組合屋？
李聲揚：BlackRock護城河強勁
蔡金強：中國不是也毋須是一戰前德國
蘇沛豐：中燃動作多 中線目標37元
李順威：機構投資抬頭 吼經濟復蘇大價股
劉思明：內地五一火熱惹炒作
何啟聰：科技股回穩 騰訊購21285
瑞銀亞洲：ATMX回升 美團購18813
摩根大通亞洲：吉利3連升 看好購20889
周顯：國美蛻變非易事
張佩儀：移民外地 強積金帳戶可保留
王弼：美國人愈重 什麼股愈升？
曾淵滄：科網股要賺大錢 勿貪蠅頭小利
湯文亮：畀足佣不一定買到優質物業
陳永傑：全球「水浸」 投資者「爭產」
廖偉強：地產代理價值何在？
布少明：新盤「風再起時」
馬泰陽：資金追磚頭 新盤續吸金
御海灣II累收800票超額5倍 原價加推42伙 3市區新盤將出擊 晉環今開放示範單位
4宗新界一手洋房成交吸金逾4億
名門後代打造屯門新派工廈 呎租高同區一倍
首季工廈買賣註冊890宗 按年升1.6倍
新都城兩房呎價逼2萬 同類新高
尚悅‧天城環境清幽 3或4房設計
和富4月未開齋 料量跌價升
美房託選擇多 助分散風險
曾淵滄：科網股要賺大錢 勿貪蠅頭小利
【明報專訊】近一段日子，多隻新經濟股出現了不小的調整，幅度由20%至40%不等，市場已經有聲音喊「撤退」，呼籲在每一次的反彈浪大撤退，把握這最後的逃生門。
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