何啟聰：科技股回穩 騰訊購21285

上周四急跌兼創新低的視頻股快手（1024），周五跌勢喘定，高位曾升逾1%至244元，但仍於低位徘徊，收市升不足1%。250元關口或已建成阻力，短線觀望在235元建立支持。

內地監管機構要求科網平台整改，不過市場預期對騰訊（0700）影響或較輕微，股價近日跌幅未算明顯，上周五高位更曾重上630元，收市升近2%。向上觀望重上長假前約650元以上水平，支持參考600元關口。看好可考慮騰訊認購證21285，行使價700.5元，2021年9月到期，實際槓桿約7.2倍。相反看淡可留意騰訊認沽證18088，行使價505.38元，2021年7月到期，實際槓桿約11.0倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]