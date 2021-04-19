謝偉銓：改建「空格」搞20年 何不加建組合屋？

【明報專訊】申訴專員公署在2018年底發表調查報告，批評不少公共屋邨存有大量長期丟空的儲物室及沒有用途的「空格位」，非常浪費，建議當局善用有關空間，例如改建成住宅單位以增加房屋供應。房屋署經檢視後，指全港合共約有350個類似空間適合改建做住宅，會盡快展開相關工程。兩年多過去，近日有傳媒揭發，房署至今僅改建了當中36個單位，按此推算要接近20年才能完成全部工程，速度之慢、完成單位之少，實在令市民極度難以接受。同樣在2018年，筆者與多名業界專家組成的「安居易達工作小組」，提出在部分未有用盡發展密度及12層或以下的公共房屋，以組合屋方式在樓宇的天台及緊貼樓宇旁邊空地加建過渡房屋單位，估計興建速度不會比改建儲物室和「空格位」慢，但可提供的單位數目則肯定較多。然而，筆者與小組成員在過去3年，與相關部門會面、書信及電話溝通不下上10次，有關官員不斷搬出種種困難、要面對問題等理由推搪，卻未有提出解決相關問題的辦法，甚至連解決問題的決心亦欠奉，例如憂慮負重與結構問題、擔心會遭到現有居民反對等，最後令有關建議無疾而終。