識揀美股基金 增MPF回報

明報記者 黃清瑤

在強積金基金平台上顯示出11項可供選擇的美股基金，當中恒生/匯豐自選美國股票基金的近期開支比率最低，為0.8%，開支比率最高的是友邦北美股票基金，為1.9%。不過，以投資回報作為主要參考因素，如以過去一年回報來看，宏利MPF北美股票基金回報率高達62.46%，但近期開支比率水平偏高，為1.78%。其次回報較高的是萬全美國股票基金，一年回報率60.26%，近期開支比率1.18%。

恒生匯豐美股基金開支比率最低

中銀保誠北美指數追蹤基金、恒生/匯豐北美股票基金及友邦美洲基金的過去一年回報表現僅次宏利及萬全，分別為57.14%、55.36%及54.3%，表現尚算不俗。雖然恒生/匯豐自選美國股票基金的開支比率低至0.8%，但表現不算理想，過去一年回報只有52.82%。另外，表現最差的是信安美國股票基金-D類單位，過去一年回報只有50.96%。

長線來看，萬全美國股票基金仍是表現最好，過去5年的每年平均回報為18.88%，明顯高於同行的每年平均11.89%至14.53%。再細看過去數年表現，可見2020年及2019年基金表現大幅跑贏同業，尤其是2020年回報高達43.08%，當時同業普遍回報約16%，而2019年回報亦最高，為30.64%。

萬全美股基金長線表現最好

若短線來看，今年首3個月，萬全美國股票基金回報僅0.73%，恒生/匯豐北美股票基金、恒生/匯豐自選美國股票基金回報率分別為9.45%及9.27%。回顧過去數年表現，可見恒生/匯豐兩隻北美股票基金回報率與同行差異不大。

細看萬全美國股票基金資料，可見投資經理是富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司，截至今年3月底止，有94.1%投資於美股，3%為現金，1.1%投資於加拿大及1.8%投資於英國。十大持股中，主要有亞馬遜（AMZN）、蘋果（APPL）、微軟（MSFT）、萬事達卡（MA）、Visa（Ｖ）。

對於首3個月回報低於同行，公司解釋主要是1月份表現遜色，受累於持股中的兩家支付處理公司，這兩家公司因旅遊支出下降而導致跨境交易量急劇下降，從而造成負面影響。

他們預計，當旅遊業最終實現復蘇時，這些企業將展現出強大的影響力。工業及金融業的選股進一步阻礙相對表現。相反，健康護理行業的選股乃相對回報的最大貢獻者，得益於疫苗開發公司、合同藥品製造商、注射藥品公司及醫療產品公司的持倉。

觀察各基金跌市表現助篩選

除了比較短期及長期強積金回報，強積金成員亦要留意在跌市下，不同公司的跌幅表現。在2017年，可見11家公司的美股基金均錄得負回報，當中跌幅較大的是宏利MPF北美股票基金，全年跌15.05%。而萬全美股基金表現最好，僅跌1.59%。同年，其他公司普遍跌幅由6%至8%不等。

總括而言，萬全美股基金雖然2016年時錄得負回報，但2017年至2019年表現遠跑贏同行。近3個月表現雖不如理想，但強積金作為長線投資，不應以短線回報作參考。

再者，過去5年及10年的累積回報為137.57%及248.38%，表現是同行中排行第一，回報高於同行約35%。再者，近期開支比率只是1.18%，在同業中算是較低水平，可見各方面都有優點。

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