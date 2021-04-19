陳智鑾：夫婦聯名買樓 損失一個首置名額

大家需要留意，根據按揭保險新例，現時申請人名義上可申請的貸款金額有所提高，但實際金額仍需通過壓力測試，即（1）每月供款不得多於入息50%；（2）現行利息加息3厘的壓力測試下，按揭供款不超過入息比率60%。符合以上兩個條件才算通過，該供款才算申請人可申請的最高貸款額。

最高按揭成數 要過壓測兩關

然而，在現今印花稅制度下，如物業以二人聯名持有，兩人在賣出物業前均不擁有「首次置業」的身分，將來想再買入新物業需要繳付15%從價印花稅，而且亦一併影響銀行按揭成數。因此，如果個人收入不足以申請高成數按揭，現時較為可取的做法是先用其中一方單名買入物業，再以伴侶作為按揭擔保人，既能提高申請人整體收入，按揭擔保人亦不會失去「首次置業」的名額。

使用按揭擔保人是否沒有風險呢？大家必須留意，作為某一宗按揭的擔保人，將來再購入單位時，之前作為擔保人按揭的每月供款，會被計算入供款壓力測試，例如擔保人按揭供款是每月1萬元，想買入的單位每月供款也是1萬元，申請人便需要面對每月2萬元供款的壓力測試，簡單來說，就是增加將來申請按揭的難度。另外亦須留意，作為按揭擔保人，如遇到欠款或延遲還款，同時會列在個人信用報告上，直接影響個人信貸評級，對將來申請各種貸款都有負面影響 。

一個600萬元的單位，最高可做九成、30年按揭，現行利息下每月供款約2.3萬元，按月供比例月入需達4.8萬元、按壓力測試計算則需要5.8萬元，兩項要求張小姐都不能通過，需要加入擔保人，該名擔保人每月淨收入必須為3萬元以上。另外，就算只支付一成，共60萬元首期，再加上印花稅、經紀佣金、律師費等支出，總共約85萬元，也超出張小姐現有的現金水平，更遑論要預留一筆備用現金作不時之需。由於張小姐提供的資料有限，只能作有限分析，但一般遇到資金不足的情况，最務實的做法是將目標改為銀碼較細的單位，如500萬元，或者推遲置業時間，利用更長時間累積置業首期。

信達興業董事資深物業投資者

[陳智鑾 理財信箱]