經濟
陳智鑾 理財信箱

陳智鑾：夫婦聯名買樓 損失一個首置名額

【明報專訊】本港房屋及按揭政策近年經常改變，作為新婚家庭必需留意。首先，按揭成數方面，自2019年10月開始推出按揭保險新例，800萬元以下最高按揭成數為九成；800萬至900萬元為八至九成，即最高可做720萬元按揭；900萬至1000萬元最高按揭成數為八成。

大家需要留意，根據按揭保險新例，現時申請人名義上可申請的貸款金額有所提高，但實際金額仍需通過壓力測試，即（1）每月供款不得多於入息50%；（2）現行利息加息3厘的壓力測試下，按揭供款不超過入息比率60%。符合以上兩個條件才算通過，該供款才算申請人可申請的最高貸款額。

最高按揭成數 要過壓測兩關

然而，在現今印花稅制度下，如物業以二人聯名持有，兩人在賣出物業前均不擁有「首次置業」的身分，將來想再買入新物業需要繳付15%從價印花稅，而且亦一併影響銀行按揭成數。因此，如果個人收入不足以申請高成數按揭，現時較為可取的做法是先用其中一方單名買入物業，再以伴侶作為按揭擔保人，既能提高申請人整體收入，按揭擔保人亦不會失去「首次置業」的名額。

使用按揭擔保人是否沒有風險呢？大家必須留意，作為某一宗按揭的擔保人，將來再購入單位時，之前作為擔保人按揭的每月供款，會被計算入供款壓力測試，例如擔保人按揭供款是每月1萬元，想買入的單位每月供款也是1萬元，申請人便需要面對每月2萬元供款的壓力測試，簡單來說，就是增加將來申請按揭的難度。另外亦須留意，作為按揭擔保人，如遇到欠款或延遲還款，同時會列在個人信用報告上，直接影響個人信貸評級，對將來申請各種貸款都有負面影響 。

一個600萬元的單位，最高可做九成、30年按揭，現行利息下每月供款約2.3萬元，按月供比例月入需達4.8萬元、按壓力測試計算則需要5.8萬元，兩項要求張小姐都不能通過，需要加入擔保人，該名擔保人每月淨收入必須為3萬元以上。另外，就算只支付一成，共60萬元首期，再加上印花稅、經紀佣金、律師費等支出，總共約85萬元，也超出張小姐現有的現金水平，更遑論要預留一筆備用現金作不時之需。由於張小姐提供的資料有限，只能作有限分析，但一般遇到資金不足的情况，最務實的做法是將目標改為銀碼較細的單位，如500萬元，或者推遲置業時間，利用更長時間累積置業首期。

信達興業董事資深物業投資者

[陳智鑾 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

利淡消息夾擊 加密貨幣全線挫 Coinbase創辦人沽貨 Bitcoin曾跌15%
利淡消息夾擊 加密貨幣全線挫 Coinbase創辦人沽貨 Bitcoin曾跌15%
富途放風 港客「很大機會」可買比特幣
富途放風 港客「很大機會」可買比特幣
渣打財管新資金倍增 斥兩億更新分行
渣打財管新資金倍增 斥兩億更新分行
花旗強攻私銀業務 港星擬增聘2300人
花旗強攻私銀業務 港星擬增聘2300人
微軟看重港巿場 Azure擬擴可用區域
微軟看重港巿場 Azure擬擴可用區域
台回應美報告︰不宜以單一模型評估新台幣
台回應美報告︰不宜以單一模型評估新台幣
ESR伙星主權基金購澳洲物流資產
ESR伙星主權基金購澳洲物流資產
全球氣候峰會本周召開 晉達Graeme Baker：低吸環保股好時機
全球氣候峰會本周召開 晉達Graeme Baker：低吸環保股好時機
應對氣候變化 要控制全球變暖少於1.5°C
應對氣候變化 要控制全球變暖少於1.5°C
鄧普頓Maarten Bloemen：受惠美國基建投資 看好電動車
鄧普頓Maarten Bloemen：受惠美國基建投資 看好電動車
海通孫明春：中國碳中和目標 煤炭石油業挑戰大
海通孫明春：中國碳中和目標 煤炭石油業挑戰大
百度回歸「不逢時」 上市近1月未返水面 撈貨需耐性
百度回歸「不逢時」 上市近1月未返水面 撈貨需耐性
B站股價走弱 市場增長潛力仍大
B站股價走弱 市場增長潛力仍大
邢李㷧攻高級中國茶生意 伙拍柯清輝 或進一步拓電商
邢李㷧攻高級中國茶生意 伙拍柯清輝 或進一步拓電商
邢李㷧輾轉沽清思捷 三愛女年初退場
邢李㷧輾轉沽清思捷 三愛女年初退場
中手游搶攻港澳台 今年推27款新遊戲
中手游搶攻港澳台 今年推27款新遊戲
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
張兆聰：買美股指ETF簡單值博
張兆聰：買美股指ETF簡單值博
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大和籲買 友邦購證18157
金子：大和籲買 友邦購證18157
張兆聰：中港股市具短線回勇條件
張兆聰：中港股市具短線回勇條件
潘啓才：德琪醫藥等收齊貨
潘啓才：德琪醫藥等收齊貨
陳大為：以物為中心的經營
陳大為：以物為中心的經營
艾雲豪：Gaga教你經濟學原理
艾雲豪：Gaga教你經濟學原理
識揀美股基金 增MPF回報
識揀美股基金 增MPF回報
沈永年：當年內地首置 領悟車位重要
沈永年：當年內地首置 領悟車位重要
趙海珠：美債息回落 美匯跌至92
趙海珠：美債息回落 美匯跌至92
謝紹榮：比特幣若爆煲 可蝕到渣都無
謝紹榮：比特幣若爆煲 可蝕到渣都無
陸振球：港交所積弱 不如投資芝商所
陸振球：港交所積弱 不如投資芝商所
陸振球：美股跑贏中港股 反映貨幣超發
陸振球：美股跑贏中港股 反映貨幣超發
林少陽：減持抱團股 對錯隨時間而變
林少陽：減持抱團股 對錯隨時間而變
技術取勝：建行處50天線之上
技術取勝：建行處50天線之上
謝偉銓：改建「空格」搞20年 何不加建組合屋？
謝偉銓：改建「空格」搞20年 何不加建組合屋？
李聲揚：BlackRock護城河強勁
李聲揚：BlackRock護城河強勁
蔡金強：中國不是也毋須是一戰前德國
蔡金強：中國不是也毋須是一戰前德國
蘇沛豐：中燃動作多 中線目標37元
蘇沛豐：中燃動作多 中線目標37元
李順威：機構投資抬頭 吼經濟復蘇大價股
李順威：機構投資抬頭 吼經濟復蘇大價股
劉思明：內地五一火熱惹炒作
劉思明：內地五一火熱惹炒作
何啟聰：科技股回穩 騰訊購21285
何啟聰：科技股回穩 騰訊購21285
瑞銀亞洲：ATMX回升 美團購18813
瑞銀亞洲：ATMX回升 美團購18813
摩根大通亞洲：吉利3連升 看好購20889
摩根大通亞洲：吉利3連升 看好購20889
周顯：國美蛻變非易事
周顯：國美蛻變非易事
張佩儀：移民外地 強積金帳戶可保留
張佩儀：移民外地 強積金帳戶可保留
王弼：美國人愈重 什麼股愈升？
王弼：美國人愈重 什麼股愈升？
曾淵滄：科網股要賺大錢 勿貪蠅頭小利
曾淵滄：科網股要賺大錢 勿貪蠅頭小利
湯文亮：畀足佣不一定買到優質物業
湯文亮：畀足佣不一定買到優質物業
陳永傑：全球「水浸」 投資者「爭產」
陳永傑：全球「水浸」 投資者「爭產」
廖偉強：地產代理價值何在？
廖偉強：地產代理價值何在？
布少明：新盤「風再起時」
布少明：新盤「風再起時」
馬泰陽：資金追磚頭 新盤續吸金
馬泰陽：資金追磚頭 新盤續吸金
御海灣II累收800票超額5倍 原價加推42伙 3市區新盤將出擊 晉環今開放示範單位
御海灣II累收800票超額5倍 原價加推42伙 3市區新盤將出擊 晉環今開放示範單位
4宗新界一手洋房成交吸金逾4億
4宗新界一手洋房成交吸金逾4億
名門後代打造屯門新派工廈 呎租高同區一倍
名門後代打造屯門新派工廈 呎租高同區一倍
首季工廈買賣註冊890宗 按年升1.6倍
首季工廈買賣註冊890宗 按年升1.6倍
新都城兩房呎價逼2萬 同類新高
新都城兩房呎價逼2萬 同類新高
尚悅‧天城環境清幽 3或4房設計
尚悅‧天城環境清幽 3或4房設計
和富4月未開齋 料量跌價升
和富4月未開齋 料量跌價升
美房託選擇多 助分散風險
美房託選擇多 助分散風險