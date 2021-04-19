光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒

明報記者 薛偉傑

攝影 林靄怡

中科寶（控股）創辦人兼董事總經理崔永昌表示，公司今年初從一家新加坡生產商引入「A.I. SHIELD EcoPLUS+ for CLOTHING」衣物消毒殺菌產品，其中納米針材料來自一家美國公司；該新加坡公司再改良，將光觸媒（光催化）技術結合納米針技術，可以增強殺菌效果。因為納米針只有接觸殺菌功能，一定要細菌、病毒、真菌等接觸塗層表面，密集的結晶納米針才能夠將它們刺穿或撕裂，令它們死亡；加了光觸媒的表面除發揮接觸殺菌效果之外，可在短距離內（約數吋）發揮非接觸殺菌的效果，以及提供除臭、分解甲醛及其他揮發性有機化合物（VOC）等功能。

當然，納米針的優點是任何環境都可以發揮接觸殺菌功能；而光觸媒的功能則需要光線來激發。所以，如果同一個表面同時包含納米針和光觸媒兩種技術，將可互補長短。

兩種技術互補 售價95至300元

A.I. SHIELD EcoPLUS+ for CLOTHING適用於棉質或棉質和化纖的合成織物。根據公司委託檢測機構進行的測試，經過處理的衣服在水洗50次後，仍然可以維持殺菌效果，最高可達到約99％。但崔永昌表示，因為一般檢測機構很難取得新冠病毒，暫時仍未以新冠病毒作測試。此外，疏水性極強的衣服不適用（例如GORE-TEX或納米布料）。

售價方面，30克裝的A.I. SHIELD EcoPLUS+ for CLOTHING現時賣95元，100克裝賣300元。由於產品原材料在美國製造，再由新加坡公司加工，所以生產成本不低。為控制零售價，公司暫時只在自家Cleanfreak.STORE網店及機場店銷售，未有在連鎖店上架，稍後考慮透過服裝網店分銷。

另外，公司曾接觸個別連鎖洗衣店，為其機構用戶洗制服及提供增值服務；公司亦與一家上市的服裝原材料公司接觸過。

冀找合作伙伴推「神盾校褸」計劃

宣傳推廣方面，公司希望找到服裝品牌或戶外用品品牌聯乘，以及找到合作伙伴推行他的「神盾校褸」計劃。崔永昌表示，對基層家庭來說，校褸的售價不算廉宜，而且有機會兄姐傳給弟妹接着穿，時間相當長，但極少水洗或乾洗，容易積聚細菌病毒。所以，公司想向學生或其父母宣傳，新舊校褸先水洗一次，然後用A.I. SHIELD EcoPLUS+ for CLOTHING處理，為校褸加上殺菌等功能。

今年冬天中小學可能全面復課，如果學生身上的校褸全部經過處理，在短距離內能夠發揮非接觸殺菌等功能，會相對安全。崔永昌希望找到一些和學界有聯繫的機構合作推行，屆時可送出一批產品給低收入家庭。

[新經濟新天地]