中手游搶攻港澳台 今年推27款新遊戲

10款新遊戲會加推海外版本

中手游去年81款線上活躍遊戲當中有15款遊戲的生命周期超過3年，冼漢迪表示，去年疫情提倡的在家措施帶動用戶的遊戲參與度，延長遊戲的生命周期，去年新註冊用户按年升18.6％，達1.02億戶。去年中手游平均每月活躍用戶（MAU）達1848.3萬戶，平均每月付費用戶（MPU）達141.4萬戶，冼漢迪稱，以每月活躍用戶計算，去年用戶願意「課金」率達7.7％，而每名付費用戶每月平均收益（ARPU）按年升18元人民幣，達229元人民幣，主要來自19歲至38歲的年齡層。他又指，該年齡層主要因懷舊IP的情懷驅動其加入遊戲。

截至去年底，中手游投資的遊戲公司達23間。冼漢迪表示，投資遊戲能增加IP的合作量，近兩年集團的業績向好，會將研發人員數量增加近一倍至800人，又會投資和收購更多IP。冼漢迪透露，遊戲仙劍奇俠傳的故事已授權給騰訊（0700）拍攝最新的版本的電視劇，期望將「影遊互動」的效益擴至現今青年一代的年齡層。