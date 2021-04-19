邢李㷧輾轉沽清思捷 三愛女年初退場

翻查資料，邢李㷧於2008年辭任思捷董事，至2010年再度沽貨，持股降至5%以下毋須申報水平，似乎已完全退出思捷。惟邢李㷧好友柯清輝自1996年開始出任公司獨立非執行董事，至2012年思捷多名高層包括行政總裁Ronald van der Vis、財務總裁周福安等離任，他更接任公司主席，一直至莊友堅夫婦入主，今年1月才終於為他在公司長達24年的董事任期畫上句號。

至於邢李㷧本人，在思捷2012年10月宣布供股後，突然透過私人公司Total Market Ltd重新增持思捷股份，並且出錢出力維持供股，一度惹來猜測，惟其後多年持股量一直僅維持約一成水平。

至2017年，邢李㷧將Total Market股權贈予兩名女兒邢嘉倩、邢言愛，及至2019年再加入邢愛林，由3人共同持有。

莊友堅夫婦入主思捷全面接管

不過，去年莊友堅夫婦持股「浮面」，其後接連掃貨，然後以主要股東身分委任多名董事進入董事局，逐步將包括柯清輝在內的董事清洗，至1月更宣布供股，聲稱為業務增長提供所需資金。翌月邢李㷧三名女兒宣告沽清所有思捷持股，公司才終於被莊友堅夫婦全面接管。