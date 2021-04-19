邢李㷧攻高級中國茶生意 伙拍柯清輝 或進一步拓電商

明報記者

印可堂主要經營品茗生意，專門提供價格高昂的高級普洱，定期舉辦品茶活動，前特區政府官員葉澍堃、馬時亨，以及立法會議員石禮謙等都曾經光顧。據此前傳媒報道，印可堂曾在2019年3月舉辦「普洱盛宴」茶會，分成三個等級，每級僅設兩席，而每席不多於十個名額，每個名額收費最低1680元，最高級的茶會每個名額收費更高達1.18萬元。

印可堂大股東 次女邢愛林去年底入局

不過，未知是否受其後接連發生反修例運動，以及爆發疫情影響，印可堂未有再舉辦公開的品茗活動，本報記者早前曾到訪印可堂在觀塘工業區內的茶室，門店仍在經營。

據本報翻查資料，印可堂於2017年底成立，邢李㷧是發起人之一兼大股東，持有公司約43.3%股權，至於邢的好友、曾任思捷主席多年的柯清輝則是公司首任董事之一，持有印可堂約6.7%股權，其他股東亦不乏富豪，如新灃集團（1223）主席鄭盾尼、南益集團副董事長楊連嘉、中南書局老闆施世築等。

第二大股東周藍瀚 2月成立新公司攻電商

邢李㷧雖為大股東，但實際負責營運印可堂生意的，卻是第二大股東周藍瀚，據了解，印可堂除舉辦茶會，成為「品茶式私房菜」外，亦會四出收購高級中國茶葉，再透過周藍瀚出任總裁的另一家拍賣公司仕宏拍賣出售。這些高級茶葉深受追捧，據仕宏拍賣網頁資料，以2019年5月拍賣會為例，一筒七片的藍標「百年宋聘號」，最終就以1560萬元的高價成交，其他高級普洱茶葉拍賣價亦動輒逾百萬元。

值得留意的是，印可堂團隊自去年底開始出現不少變動，其中包括邢李㷧在公司成立之初，一直只維持大股東身分，並無出任董事，惟去年12月他的次女邢愛林卻加入印可堂成為董事，另據公司註冊處資料顯示，作為印可堂「靈魂」的周藍瀚於今年2月成立新公司「國茶電商平台科技」，從公司名稱似乎是有意進一步發展茶葉電商生意；而公司唯一股東是離岸註冊公司Sino Vision，因此未知邢李㷧等人有否參與投資新公司。