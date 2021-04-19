B站股價走弱 市場增長潛力仍大

B站主營業務，包括移動遊戲、視頻內容（包括專業用戶生成視頻PUGV）等，看似和其他競爭對手相若，但B站的強項便是專注於「Z+世代」（即1985年至2009年出生的群眾）。其招股文件引述艾瑞諮詢報告（下簡稱「報告），於2020年，35歲及以下的用戶佔集團月活躍用戶的比例超過86%。以內地去年Z+世代人口總數有4.52億人計，去年底B站的月平均月活用戶才1.85億（按年增長58%），市場增長潛力優厚。報告亦提及2019年Z+世代貢獻了超過64.8%的泛視頻市場收入，可見相關人口主宰了內地視頻市場。

瑞信升評級 看1087元

以AGC（動畫、遊戲、漫畫統稱）為主打內容的B站，已成為內地年輕人的「聚腳地」，惟近期中國廣電局公布要求所有境外動畫作品必須先經過審查，獲登記號才可在中國影音平台上播出，B站亦因配合新政，令作品播放量及更新速度大減，對業務或構成一時影響。

不過券商瑞信仍對B站投下信心一票，看好其市場的增長前景，較快的用戶增長速度，及大量針對市場需求的內容。同時廣告收入的上升亦有可能帶來驚喜。故將B站的評級由「中性」調升至「跑贏大市」，目標價140美元，大約相當於1087港元。

[新股巡禮]