鄧普頓Maarten Bloemen：受惠美國基建投資 看好電動車

「鄧普頓環球氣候變化基金」2018年3月以來回報跑贏大市，而截至今年1月底，該基金五大持股中包括3家歐洲上市公司外，以及亞洲晶片股台積電，只有鋰生產商Albemarle Corporation屬美國上市公司。Donald Graham解釋，由於歐洲上市公司較早着手解決氣候變化的問題，並且已取得較佳成果，而且亞洲去年開始亦正就此急起直追，故該基金在歐洲及亞洲股市找到較多投資機會：「重視ESG可以降低風險，但不代表要犧牲回報，除了歐洲外，我們也樂於看到亞洲亦愈來愈重視氣候變化，因此目前亦超配亞洲股市」。

拜登2.3萬億美元基建 有助應對氣候變化

Maarten Bloemen則表示，隨着美國今年以來愈來愈多國民接種疫苗、疫情有望受控，令資金由增長股流向價值股，本身已利好不少屬價值股的環保股；加上當地政府正以新一輪財政刺激振興經濟，可再生能源股及其他可對抗氣候變化的環保股現正受到愈來愈多關注。

當中，美國總統拜登近日提出的2.3萬億美元基建投資大計，當中包括6210億美元用於對交通基礎設施現代化改造及3000億美元用於促進製造業發展，原來亦是白宮應對氣候變化的策略之一。「拜登總統上任後已帶領美國重返《巴黎協定》，現在我們正觀望政府就應對氣候變化作出哪些基建投資；增加電動車減少燃油車是明確趨勢，因此我們現時在全球電動車股上有頗大投資，包括相關零件、電池及儲能設備股份」。不過，Bloemen強調，鄧普頓重視價值投資，該基金持股組合市盈率約25倍，與大市相若，不會投資個別估值過高的電動車股。

鄧普頓環球股票團隊基金經理Craig Cameron則認為，隨着近年全球愈來愈多國家就淨零碳排放作出承諾，環球氣候變化屬未來20至30年的重大投資主題。

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