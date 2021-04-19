全球氣候峰會本周召開 晉達Graeme Baker：低吸環保股好時機

明報記者 葉創成

本周四及周五在美國以視像形式舉行的全球氣候變化領袖峰會，開放予公眾網上觀看，是美國總統拜登上任以來首度主辦的大型國際會議，已邀請40位國家領袖出席，當中包括中國國家主席習近平；習近平會否親身以視像形式赴會，是外界觀望中美近年緊張關係能否緩解的風向標。由於中國及美國分別是全球最大及第二大的二氧化碳排放國，兩國合作應對全球氣候變化至關重要，是次峰會亦屬11月在蘇格蘭格拉斯哥的「聯合國氣候變化大會」前重要的「前哨戰」。

美國白宮在是次峰會的新聞稿中提出，近年科學家強調有需要控制地球氣溫上升不多於攝氏1.5度（見配稿），這樣才可避免氣候變化所帶來的最壞結果，是次峰會及11月舉行聯合國氣候變化大會料將促使各國攜手達到此目標。峰會也會強調在顯現應對氣候變化的宏偉藍圖時，將會創造高收入工作、先進創新科技，以及幫助更多國家可適應氣候變化帶來的影響。

晉達環保基金去年回報逾五成

當全球各國攜手應對氣候變化時，亦會帶來投資機會。由Graeme Baker管理的「晉達環球環境基金」，自2019年2月25日成立以來，至今年2月底每年平均回報高達32.5％，去年更錄得52.8%的強勁回報。Baker解釋，新冠病毒疫情已令消費者的行為改變，因為人類已明白疫情只是氣候變化所帶來的負面影響之一，若現在還不推進減碳行動，惡果或陸續有來，因此，過去一年亦是全球面對氣候暖化突破性的一年，包括中國在內多個碳排放大國均為淨零排放訂下時間表，美國總統拜登今年1月20日上任首日即簽署行政命令重返《巴黎協定》，換言之，佔全球64%碳排放量國家已就減排作出承諾（見圖1）。

Baker表示，在2019年全球應對氣候變化的投資規模達5000億美元，距離要把全球變暖限制在1.5°C所需要每年投資的1.5萬億至3.5萬億美元仍有很大差距（見圖2），隨着人類現已覺醒，碳排放的代價長遠將愈來愈高，資金亦加快流入減碳項目，可以帶來多年的結構增長機會，Baker稱，「監管變化、技術改變和消費者期望應對氣候變化問題均有助加快減碳進程」。

減碳環保股佔全球股市市值7.2%

根據Baker介紹，「晉達環球環境基金」的特點是尋求將至少70%淨資產值，投資於透過持續減碳對環境帶來正面轉變的公司，當中傾向投資於具備結構增長、可持續回報和競爭優勢的龍頭企業，可投資範疇則包含約700家上市公司，「我們着眼於全球價值鏈，識別通過避免碳排放而產生收入的公司」；該700家上市公司現時總市值約6萬億美元，僅佔MSCI綜合世界指數比重7.2%，可見潛力仍有進一步發掘的空間。

Baker表示，「晉達環球環境基金」的投資團隊擁有減碳投資所需的專業技巧，並把環境、社會責任及公司管治因素（ESG）全面納入投資程序，當中包括在可再生能源、電氣化以及資源效益等三大主題尋找投資機會（見圖3），並且透過專有的篩選程序，以建構高確信度的投資組合，現時僅持有約25隻股票。

可留意美股 Nextera Energy及Waste Management

根據「晉達環球環境基金」2月報告，持股地區分佈較平均，佔比最大的美國佔35.4％，歐洲（不包括英國）及新興市場各佔27.8%及22.9%。

該基金首兩大持股均是在美國掛牌、業務亦主要在美國的上市公司，當中Nextera Energy Inc（美國上市編號：NEE）是美國最具規模風力、太陽能、天然氣發電公司之一，亦有商業營運核電廠，業務包括生產、配送及儲存上述可再生能源，市值近1600億美元；第二大持股Waste Management Inc（美國上市編號：WM）則是美國廢物管理公司，向政府、商業、工業及住宅客戶提供收集、搬運、回收、棄置廢物的服務，亦經營以廢物生產能源設備，市值近600億美元。

至於「晉達環球環境基金」第三大持股——先導智能（深：300450）成立於2002年，2015年在深圳創業板上市時市值逾400億元人民幣，被譽為「鋰電裝備市值第一股」，現已成為全球領先的新能源裝備提供商，業務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備，智能物流系統、汽車智能產線、燃料電池智能裝備、激光精密加工、機器視覺等八大領域。

深創板股先導智能 鋰電裝備市值第一

當中，作為國際領先的鋰電池智能裝備服務商，先導智能現已與Panasonic、SONY、三星SDI、LG化學、ATL、CATL、比亞迪（1211）等著名電池企業建立戰略合作關係；光伏行業方面，先導智能亦已和協鑫、隆基、阿特斯、天合、通威、晶科、晶澳等公司建立戰略合作關係。根據彭博綜合券商預測，先導智能今年盈利為14.77億元人民幣，預測市盈率78倍。

大部分未錄盈利 電動車股不吸引

值得注意的是，即使Baker看好全球電動車佔整體汽車比例將由去年約4%快速增長，逐步取代燃油汽車，但基金十大持股中卻未見持有Tesla或其他電動車股。Baker解釋，全球大部分電動車製造商現時尚未有盈利，最終哪家公司能夠成為全球領袖也屬未知之數，投資價值反而不及已建立可行商業模式並具盈利的電動車產業鏈相關股份。

根據彭博數據，「晉達環球環境基金」去年錄得52.8%強勁回報後，今年以來先回後揚，整體變動不大。Baker則強調，全球氣候變化是長遠要解決的問題，相關股份價格自去年大漲後，近月出現整固屬正常，旗下基金會視此為低吸機會。

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