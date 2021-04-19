台回應美報告︰不宜以單一模型評估新台幣

台灣央行指出，美方報告指2018年新台幣匯率低估21%。但台灣認為，根據IMF（國際貨幣基金組織）架構，近年新台幣實質有效匯率（REER）低估情形持續縮小，於2019年僅錄微幅低估，去年REER更升值3.4%。該行認為，美國採用新台幣兌美元匯率而非REER來評估，是「兩者基礎不一，不盡公允」。

籲疫情期間停用3標準檢視

根據資料，美國界定匯率操縱國的3項標準，包括對美貿易順差一年超過200億美元、外匯干預規模超過國內生產總值（GDP）的2%、全球經常帳順差超過GDP的2%。根據美財政部最新報告，台灣已符合上述標準。但台灣亦發報告解釋，指背後各自有因，並非匯率操縱。例如，台美貿易順差擴大，部分是因貿易戰下，美國對台灣科技產品進口加大。而央行干預外匯市場，則是因美聯儲量寬，導致大量美資流入台灣，在台美元出現超額供應情况，因此該行須調節匯市。

台灣央行亦建議，美國可考慮在新冠疫情期間，暫緩使用這3項檢視標準。