微軟看重港巿場 Azure擬擴可用區域

仍信港國際金融中心地位

於去年微軟香港年度大會上，集團行政總裁納德拉（Satya Nadella）亦曾指出，香港是集團重要的市場之一。除了依然相信香港的國際金融中心地位，以及大灣區帶來的機遇，陳珊珊強調香港的投資價值，只要微軟能夠為香港市場增值，集團就有繼續投資的價值。

面對突如其來的疫情，為一眾科網公司帶來「發圍」的好機會，微軟也是受惠群體之一。截至去年12月底的3個月為止，微軟的智慧雲收入按年增加23%至146億美元；商業雲收入則按年增加34％至167億美元。陳珊珊認為，在疫情的新常態下，市場對科技供不應求。而5G發展加快數據「上天落地」的速度，也為行業帶來的實際機遇。微軟早前推出混合實境（Mixed Reality）裝置HoloLens，配合智能雲端及智能終端（Intelligent Edge），裝置可呈現用家所需要的資訊，相信可以幫助不同行業發展。

HoloLens獲醫院採用

手術更精確

當中，將軍澳醫院今年2月已在手術試行HoloLens，裝置可呈現電腦掃描影像組合的3D虛擬模型，協助醫生辨別病人需接受手術位置，提高手術精確度。除了醫療行業，陳珊珊預期工程行業也受惠。她以電梯維修為例，前線人員需在「半空」工作，突然所需的資料難以即時得到手，當工作人員使用HoloLens，就可以配合雲端技術，將資料、解決方案等呈現於眼前。