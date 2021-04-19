渣打財管新資金倍增 斥兩億更新分行

擬增聘400人 前線員工為主

王麗珠表示，今年財富管理業務開局不錯，首季資產管理總值（AUM）按年錄得兩位數字增長。隨着今年通關有望開始恢復，全球經濟復蘇，加上跨境理財通即將開通，預期今年財富管理可望有較快的增長。

渣打在今年2月在尖沙咀開設首間優先私人理財中心，王麗珠表示今年至少再增加一間中心，明年亦會增設在機場航天城，服務經機場、港珠澳大橋而來的國際和內地客戶。另外，渣打計劃在未來3年將分行轉型，王麗珠表示，隨着數碼化普及，去年分行的現金交易的宗數減少30%，但客戶尋求財富管理意見的需求增加，因此該行分行在增加會客空間。另外，該行亦擬在兩至三間分行推出無紙化「綠色分行」試行計劃，分行數目則會維持約70間。

與Mox定位不同 續谷零售客

渣打旗下的虛擬銀行Mox去年開業，主攻數碼世代客戶。問及渣打會否專注發展富裕客戶，王麗珠指兩行各有不同，因此日後仍會發展零售客戶市場。相對虛擬銀行，渣打可以提供全套銀行功能，以及較複雜的理財服務。

該行今年1月推出主打現金回贈的Smart信用卡，王麗珠表示自推出以來，該行的新卡申請較去年每月平均上升50%。新卡有助吸引年輕客戶，該信用卡有70%客戶是40歲以下，而網上消費佔整體交易超過50%。