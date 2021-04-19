利淡消息夾擊 加密貨幣全線挫 Coinbase創辦人沽貨 Bitcoin曾跌15%

明報記者 蕭嘉聰

土耳其央行上周五（16日）宣布，由於加密貨幣缺乏監管，亦未有數碼資產的監管機制，且涉及違法行為，因此自4月30日起禁止使用虛擬貨幣直接或間接購買商品或服務，消息衝擊加密貨幣市場。比特幣及以太幣曾最多跌15%及18%。截至昨晚11時，加密貨幣跌幅略減，比特幣報55,537美元，較24小時前跌8.54%；以太幣報2142美元，跌10.34%；狗狗幣回升至0.32美元。

傳美嚴打洗黑錢 加密平台：不可信

比特幣今年以來雖然累升近九成，遠高於傳統貨幣，亦遠勝美股，但其波幅也極大，上周觸及歷史高位後，近3日已累跌逾一成。

昨日網上更流傳消息，美國財政部將起訴數間金融機構使用數碼資產洗錢。不過，加密金融平台Compound總法律顧問Jake Chervinsky在Twitter指消息並不可信，因財政部不會指控金融機構洗黑錢，應由司法部負責，加上針對多間金融機構提起訴訟亦不尋常。他又指，由於刑事調查必須嚴格保密，很少對外泄露消息。

另一負面消息是Coinbase甫上市便被管理層減持，其向美國證交會提交的文件顯示，創辦人兼首席執行官Brian Armstrong上市首日已分3次減持近75萬股，價格介乎381至410.4美元，涉資約2.92億美元（約22.8億港元）；首席財務官Alesia Haas亦以388.73美元售出全部25.55萬股，套現約9932萬美元。此外，董事兼投資者Frederick Wilson減持470萬股，套現18.2億美元。

女股神：逢低吸Coinbase

雖然Coinbase管理層減持持股，但「女股神」Cathie Wood早前受訪時稱，會逢低買入Coinbase。資料顯示，方舟基金旗下包括ARKK、ARKF及ARKW三隻ETF，截至4月16日共買入109.3萬股Coinbase，合計市值3.53億美元。Coinbase上市當日市值曾衝破千億美元，上周五收市報342美元，較高位回落20％。