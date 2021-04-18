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2021年4月18日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
波叔再求套現 5.5億沽尚翹峰商場 料帳面蝕逾1400萬 消息指洽購至尾聲
波叔與孻仔進軍酒樓業 財困加深
劉長樂悉售鳳凰 予紫荊文化信德集團
路透：保螞蟻上市 馬雲或要退股
美股做好 恐慌指數逾一年新低
御海灣II收逾400票 超額3.5倍
數碼人民幣可削美制裁威力 繞過美元金融體系 歐美官員擔心普及
毋須中介 銀行支付寶勢受影響
許繹彬：五一黃金周將至 銀娛等賭股可吼
「滴雞精」打入毛孩市場
寵物漢方養生方興未艾
中央對企業又罰又保 扶正市場秩序
中央對企業又罰又保 扶正市場秩序
【明報專訊】不到一周時間，內地有關方面先重罰阿里巴巴（9988），再約談螞蟻金服，又發文為保市場主體加碼。連串措施看似令人眼花繚亂，但對大小企業經營者們釋放的信號卻頗為清晰。
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