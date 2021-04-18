經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

中央對企業又罰又保 扶正市場秩序

【明報專訊】不到一周時間，內地有關方面先重罰阿里巴巴（9988），再約談螞蟻金服，又發文為保市場主體加碼。連串措施看似令人眼花繚亂，但對大小企業經營者們釋放的信號卻頗為清晰。

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