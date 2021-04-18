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2021年4月18日星期日
許繹彬 港股通才
投資策略
波叔再求套現 5.5億沽尚翹峰商場 料帳面蝕逾1400萬 消息指洽購至尾聲
波叔與孻仔進軍酒樓業 財困加深
劉長樂悉售鳳凰 予紫荊文化信德集團
路透：保螞蟻上市 馬雲或要退股
美股做好 恐慌指數逾一年新低
御海灣II收逾400票 超額3.5倍
數碼人民幣可削美制裁威力 繞過美元金融體系 歐美官員擔心普及
毋須中介 銀行支付寶勢受影響
許繹彬：五一黃金周將至 銀娛等賭股可吼
「滴雞精」打入毛孩市場
寵物漢方養生方興未艾
中央對企業又罰又保 扶正市場秩序
許繹彬：五一黃金周將至 銀娛等賭股可吼
【明報專訊】上周三美國聯儲局主席鮑威爾再次表明近幾年仍會保持寬鬆的貨幣政策，等到通脹持續達2%，而且勞動力市場完全恢復後再考慮加息，但在明年底前不太能滿足此兩項條件，此消息將有利後市表現。
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