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許繹彬：五一黃金周將至 銀娛等賭股可吼

【明報專訊】上周三美國聯儲局主席鮑威爾再次表明近幾年仍會保持寬鬆的貨幣政策，等到通脹持續達2%，而且勞動力市場完全恢復後再考慮加息，但在明年底前不太能滿足此兩項條件，此消息將有利後市表現。

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