毋須中介 銀行支付寶勢受影響

美元雄霸國際交易 人幣僅佔4%

根據研究機構CBDC Tracker數據，全球有60多個國家正研究或開發數碼貨幣。世界銀行稱，全球有17億人沒有銀行帳戶，數碼法定貨幣將在這些人群當中具有很大的應用潛力。

另一方面，美元以往少有面臨挑戰，即使歐洲國家逾20年前聯手推出歐元，以挑戰美元在國際支付的主導地位，但在國際外匯交易中，美元的使用率一直遠超其他貨幣。根據國際清算銀行（BIS）的數據，美元在全球所有交易的使用比例達88%，歐元約為三成，而人民幣約為4%（見圖）。

分析人士和經濟學家指出，人民幣數碼化不會使人民幣成為美元在銀行間電匯方面的競爭對手，但數碼人民幣可能會在國際金融體系的邊緣地帶受到歡迎，例如貧窮國家可能會以數碼人民幣作為國際轉帳的選項。即使是有限的國際應用，也可能繞過美國政府對各國企業及個人所實施的制裁，削弱美元霸權的影響力。

曾任職於國際貨幣基金組織（IMF）、現效力於美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的Josh Lipsky稱，任何威脅美元的事情，都被美國視為國家安全問題。長遠來看，數碼人民幣對美元構成威脅。

未來一段時間，數碼人民幣將與實體人民幣同時流通。一些銀行家和分析師預期，中國政府的最終目標，是實現人民幣全盤數碼化。在最近幾個月數碼人民幣試驗過程中，全國有超過10萬人下載了人民銀行推出的一款手機軟件，領取了政府發放的小額數碼人民幣紅包，以此在包括星巴克和麥當勞等門店消費。

人行：將限制追蹤用戶資料方式

對於發行貨幣的政府來說，數碼化的法定貨幣是一種潛在的宏觀經濟理想工具，可實時追蹤民眾的消費，實時發現犯罪活動。人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，央行仍會限制追蹤用戶資訊的方式，他稱之為「可控匿名」。

[企業地球村]