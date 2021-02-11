御海灣II收逾400票 超額3.5倍

昨一手沽逾20伙 餘貨為主

另因市場上尚未有全新盤推售，昨一手銷情以新盤貨尾為主，共逾20宗，其中信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS售出一伙，為實用455方呎的5A座5樓C室，2房間隔，962萬元成交，實呎21,143元。據悉項目自今年2月起推售，累售60伙，佔全盤37.5%，套逾5.6億元。

信置同系深水埗一號九龍道昨日亦沽一伙，為實用438方呎的25樓A室2房戶，960.65萬元成交，實呎21,933元。項目自2018年8月推售至今累售98伙，僅餘兩伙待售，套逾7億元。

銀湖．天峰2房950萬破頂

各區二手屋苑亦續錄破頂成交。市場消息指烏溪沙銀湖．天峰8座極高層C室2房戶，實用539方呎，享開揚山景，成交價達950萬元，創屋苑同類新高，實呎17,625元。原業主持貨4年多，現轉手帳面獲利195萬。

此外，新地天水圍Wetland Seasons Park已屆入伙，市場亦錄首宗租賃。美聯市務經理（銷售）麥珞珩表示，單位為16座地下連花園單位，實用566方呎，3房連套房間隔，附260方呎花園，以月租1.6萬元租出，呎租約28元，業主租金回報2.6厘。