美股做好 恐慌指數逾一年新低

標指道指連漲4周再破頂

美股持續走強，標指和道指連續第四周上漲，標指升15點或0.36%至報4185點；道指則升164點或0.48%，收報34,200點，雙雙創歷史收盤新高。納指升勢也持續至第三周，上周五升13點或0.10%，收報14,052點。總結全周，標指累升1.37%，道指升1.18%，納指升1.09%。

周五恒指夜期升54點或0.2%，高水67點。ADR港股比例指數收報29,019點，升0.2%。大型藍籌ADR個別發展，匯控（0005）折合港元收報45.99元，較港股收市升1.8%；阿里巴巴（9988）折合港元報231.86元，較港股跌1.6%。

儲局料倒閉企業 較原預期減半

另美國聯儲局研究估計，只有少於20萬間美國企業在疫情爆發一年後結業，數目較原先預期的多達40萬美企倒閉為低，對失業率的影響可能相對較小。根據最新情况判斷，飲食業可能捱過今次衝擊，小型企業的生存能力也較預期強。