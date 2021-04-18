路透：保螞蟻上市 馬雲或要退股

不准轉讓關連人士

可售予國家投資者

報道指出，內地監管部門於今年1月至3月間，曾就討論馬雲從公司退出的可能性，會晤馬雲和螞蟻集團。消息表示，有關當局希望馬雲透過放棄手上螞蟻集團的控股權，以表明自己跟公司劃清界限。螞蟻集團發言人否認此事，表明不曾考慮剝離馬雲的股份；有關馬雲轉讓螞蟻集團股份一事，也從未是討論的議題。

消息又指，雖然目前無法確認集團最終決定，惟一旦確定馬雲退股，集團希望馬雲手上價值數十億美元的股份，可以內部轉讓給螞蟻或阿里集團的現有投資者。不過有另一位消息人士表示，在與監管機構進行討論時，馬雲被告知不允許內部轉讓予其相關人士，強調馬雲必須完全退出；或可選擇將其股份轉讓給隸屬於國家的中國投資者。

持股價值數十億美元

報道亦指出，三名消息人士所提供的內容跟過去數月螞蟻上市觸礁後的事態發展時間脗合。其中一名消息人士稱，馬雲在新年前已不止一次會見監管機構；第二名消息人士則表示，集團研究馬雲退股的可能性是在幾個月前；第三名接近監管機構的消息人士則指，集團在3月中旬前某一次與監管機構會晤時，曾表示正研究不同的方案。

消息與螞蟻事態發展脗合

此前，《華爾街日報》亦報道指，馬雲去年11月出席與監管機構的會議上，曾表示願意將部分螞蟻股權交給政府，以斷臂求生。根據螞蟻招股書顯示，馬雲透過杭州雲鉑擁有集團50.52％的股份。而近月行事低調的馬雲，有傳日前出席俄羅斯政府高層活動時再度露面。然而過往侃侃而談的馬雲，今次卻沒有發言，僅「偶爾端起茶杯喝茶」。