劉長樂悉售鳳凰 予紫荊文化信德集團

紫荊持21% 信德16.93%

新聞稿指，紫荊文化將收購其中10.49億股股份，佔總股本約21%；信德集團則收購8.45億股，佔總股本約16.93%，但未有提及作價。

紫荊文化集團屬於中央於香港的一間主要從事新聞出版、影視、文藝等業務的文化企業，是財政部代表國務院履行出資人職責的「國有重要骨幹企業」，相當於副部級，旗下擁有聯合出版集團、《紫荊》雜誌社，今年2月才成立，並委任時任海南省副省長毛超峰為董事長。

紫荊屬中央在港文化企業

此前有指，鳳凰衛視因投資由劉長樂創立的鳳凰金融平台，而該平台於去年9月「爆煲」，導致劉長樂失勢，上星期二（13日）更有平台受害人透露不排除會在香港就事件興訟。劉長樂於今年2月亦卸任鳳凰衛視行政總裁，僅留任主席一職，公司上月公布業績也顯示，去年錄得虧損10.37億元，由盈轉虧。

鳳凰金融平台去年9月「爆煲」

至於何超瓊，2017年永升入股有線（1097），當時曾盛傳何超瓊亦會參股，但最終股東名單出爐，何超瓊未有在參股名單之上。