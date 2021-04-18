波叔再求套現 5.5億沽尚翹峰商場 料帳面蝕逾1400萬 消息指洽購至尾聲

明報記者 甘潔瑩

就上述消息，代表鄧成波及其家族成員旗下陞域集團發言人回覆本報指，集團未沽售尚翹峰商場。

料為鄧氏今年最大額套現

資料顯示，上述物業位於灣仔皇后大道東258號尚翹峰第1座地舖，以及1樓至2樓，第2、3座地舖及1樓，合共面積逾2.61萬方呎，另鄧氏亦持有該屋苑共50個車位。鄧成波在2016年透過偉京投資有限公司向華置（0127）及市建局購入商場連車位，商場部分作價5.0778億元，折合每方呎約1.94萬元，當中以部分交吉及部分連租約出售；車位部分則以5642萬元易手，平均每個車位約112.8萬元。

2016年向華置市建局購入

翻查資料，鄧成波自去年下半年起已着力沽售物業「減磅」，去年以沽出逾億元貴重物業為主，如市區重建地盤旺角基隆街1至7號舊樓（成交價3.47億元）、一籃子商舖如筲箕灣中心一籃子商舖（成交價3.18億元）等，據悉套現約19億元。今年沽貨仍然積極，除貴重物業外，亦放售二線商舖，甚或工廈物業。

據本報統計，鄧在2021年初至今，4個月內已先後沽出最少13個工商舖物業，套現逾10億元，不計算交易雜費等，部分帳面損手離場（見表），其中較矚目的蝕讓個案，要數到今年1月，由鄧成波持有的西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位，以4億元連租約易手，以總面積合共約28,439方呎計，折合呎價約1.4萬元。據悉，鄧在2017年以約4.38億元、向資深投資者李耀華等購入，當時是透過公司股份轉讓形式買入，該物業易手帳面蝕3800萬元或約9%。

今年初沽西貢花園舖

帳面蝕3800萬矚目

另市場消息指，鄧氏早前亦蝕讓上環水坑口街18號地舖連閣樓，地舖面積約1200方呎，閣樓面積約1000方呎，合共約2200方呎，據悉以連租約以2550萬元易手，呎價約1.16萬元，若成交屬實，成交價將較鄧在2017年2月以3100萬元購入價低550萬元， 物業4年貶值約18%。另柴灣工廈看通中心2、3、 5、7、 9及10樓，也在上月中以1.25億元易手，以樓面約2.75萬方呎計，平均呎價約4545元，較2019年以1.25億元轉讓公司股權形式購入相同，持貨兩年帳面平手離場。